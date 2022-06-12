تعرض الفنانة هايدي موسي لوعكة صحية ودخولها المستشفى

دخلت الفنانة هايدي موسي المستشفى بعد تعرضها لأزمة صحية، وكشفت عن هذا الأمر من خلال خاصية ستوري عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير إنستجرام.

حيث نشرت الفنانة هايدي موسي صورة لها وهي داخل المستشفى وعلقت عليها قائلة: «بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم».

هايدي موسي تتعرض لوعكة صحية

يذكر أن هايدي موسي كانت قد انتهت مؤخرًا من تسجيل أغنية جديدة وسيتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب لطرحها بالتزامن مع الصيف.