نقيب الفلاحين: مزارعو قرية «سرسوا البرامون» يشتكون من غرق أراضيهم

قال حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين إنَّ عددًا كبيرًا من المنتفعين بقرية «سرسوا البرامون» بمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية والتابعين لجمعية الإصلاح الزراعي بـ«سرسوا البرامون» يشتكون من غرق أراضيهم، لافتًا إلى أنَّ زراعات الذرة بالقرية تضررت بسبب غرق هذه الأراضي.

زراعات الذرة تضررت بسبب غرق الأراضي

وأضاف «أبو صدام» أنَّ مجموعة من المزارعين المنتفعين بقرية «سرسوا البرامون» منهم جمال سعد محتار، وعبدالحكيم أبوالعينين، وشعبان محمد شومان، وميسرة محمد بيضون، ومحمد علي المرشيدي، وعطية محمد المغربي، وخالد عبدالفضيل، وجمال الدريني الشهاوي، وأحمد محمد رمضان، ومحمد محمد القناوي وهشام مصطفي الطناملي، وياقوت أبوالعينين، وآخرون تقدموا بشكوى للنقابة.

وأوضح أنَّه جاء في الشكوى أنَّ «أراضيهم تتعرض للغرق بسبب انسداد مواسير المياه من أمام مساكن قرية سرسوا البرامون، بسبب فتح ترعة الشرقوية بالمنصورة، التي تؤدي إلي صب المياه بغزارة بالقناة الموازية لطريق القرية المسفلت مما أدي إلى ارتداد المياه في هذه القناه -المسقا- وبالتالي غرق أراضي الذرة».

انسداد مواسير المياه

وتابع أنَّ المزارعين ذكروا أنَّ هذه هي المرة الثالثة لهذا الموسم التي يتمّ فيها الغرق لمساحة 100 فدان مما يتلف زراعاتهم ويتسبب لهم في خسائر فادحة، مشيرًا إلى أنَّه ناشد المعنيين بهذه الحالة سواء من موظفي الري أو التنمية المحلية أو أي جهة أخرى، التي تقع اختصاصاتهم على هذه الترعة بسرعة التصرف حفاظًا على مصلحة هؤلاء المتضررين وحفاظًا على الأمن الغذائي المصري وعلى الموارد المائية.

وأوضح أنَّ الدولة المصرية تبذل قصارى جهدها لتحسين معيشة الفلاحين والحفاظ علي كل نقطة مياه، مبينة أنَّ مثل هذه المشاكل تتسبب في معاناة للكثير من الأسر وفقد لكميات كبيرة من المياه وتبعث برسائل سلبية تشوه الإنجازات الكبيرة التي تنجزها الدولة في هذا المجال، مما يستوجب علينا التكاتف من أجل حل هذه المشكلة ومنع تكرارها في أماكن أخرى.