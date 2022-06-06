أوكرانيا تضرم النار في أطنان من الذرة والقمح

قال يان جاجين، مستشار رئيس جمهورية «دونيتسك» الشعبية دينيس بوشيلين، لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، إن القوات الأوكرانية، أضرمت النار في أطنان من الحبوب «ذرة وقمح» في منشآت التخزين بميناء «ماريوبول» البحري.

وأمس الأحد، قصف الجيش الروسي، على مناطق سكنية في مدينة «خاركيف»، فيما دعا رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في المدينة، أوليه سينيهوبوف، على «تليجرام»، السكان إلى الاختباء في الملاجئ، وفي وقت سابق، قصفت القوات الروسية، أكثر من 20 منطقة في «دونيتسك» و«لوهانسك»، وألحقوا أضرارًا بـ 33 منزلاً سكنياً، ومستشفى، وخط أنابيب مياه.

القوات الأوكرانية تدمر 4 دبابات روسية وطائرة «كا 52»

بدورها، دمرت القوات الأوكرانية، 4 دبابات روسية وطائرة هليكوبتر هجومية من طراز «كا 52»، وطائرة بدون طيار و3 أنظمة مدفعية روسية، و8 عربات قتال مصفحة و3 سيارات كما صد الجيش الأوكراني، 7 هجمات روسية.

من جانبه، زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الأحد، «ليسيتشانسك» الواقعة في «لوجانسك» و«سوليدار» في «إقليم دونيتسك»، كما زار المسؤول الأوكراني، «زاباروجيا» الواقعة جنوبي وسط البلاد.

بدوره، قال رئيس البرلمان الأوكراني «الرادا»، رسلان ستيفانتشوك في مقابلة مع مجموعة «فنكي» الإعلامية الألمانية، إن «كييف» لن تتخلى عن شبه جزيرة القرم أو «دونباس»، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

بدورها، أعلنت «لندن»، أنها ستزود «كييف» بقاذفات صواريخ يصل مداها إلى 80 كيلومترا، وأوضح وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، أنه إذا حافظ المجتمع الدولي على دعمه فإن أوكرانيا يمكنها الانتصار.

وأشارت وزارة الدفاع البريطانية في بيان، إلى أن أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة «راجمة صواريخ أم 270» ستزيد بشكل كبير قدرات القوات الأوكرانية، وفقا لما ذكرته صحيفة «الراي» الكويتية.

«بن والاس»: الأسلحة الجديدة ستتيح للأوكرانيين حماية أنفسهم

وأضاف والاس، أن استراتيجية روسيا تتغير، ودعم بلاده يجب أن يتغير أيضا، وشدد الوزير البريطاني، على أن الأسلحة الجديدة ستتيح للأوكرانيين حماية أنفسهم، وأضاف وزير الدفاع البريطاني، أن القوات الروسية تستخدم قوة عشوائية لتسوية المدن بالأرض.

من جانبه، قال رئيس الوزراء، بوريس جونسون، إن نوابا متمردين بحزب «المحافظين» الحاكم يعتزمون التصويت على زعامته هذا الأسبوع على أقرب تقدير.

متظاهرون يطالبون بانسحاب إيطاليا من حلف شمال الأطلسي

وطالب حوالي 1000 شخص في مظاهرة بـ «روما» الإيطالية، بالتحقيق في الجرائم التي ارتكبها النازيون والقوات الأوكرانية في «دونباس» جنوب شرق أوكرانيا، منذ عام 2014 وحتى الآن، ودعا المتظاهرون، «محكمة حقوق الإنسان الأوروبية»، للتحقيق في الجرائم المرتكبة في دونباس منذ 2014 وبدأوا في جمع التواقيع على عريضة لتقديمها إلى المحكمة.

كما طالب المتظاهرون، بانسحاب إيطاليا من حلف شمال الأطلسي «الناتو» ووقف توريد الأسلحة إلى كييف، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأمس الأحد، حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من أنه إذا تلقت أوكرانيا صواريخ بعيدة المدى، فإن «موسكو» ستضرب مواقع كانت خارج دائرة الاستهداف حتى الآن.

الرئيس الروسي: تدمير 380 راجمة صواريخ أوكرانية من أصل 515

وأضاف بوتين، في مقابلة أجرتها مع قناة «روسيا 1»، أنه كان لدى الجيش الأوكراني، 515 راجمة صواريخ لحظة بدء «الحرب الروسية الأوكرانية»، فيما تم تدمير 380 منها، ولكن كييف عوضت بعض خسائرها من خلال اللجوء إلى المخزونات.

وأشار الرئيس الروسي، إلى أن الجدل حول الإمدادات الإضافية من الأسلحة الغربية لـ أوكرانيا ليس له سوى هدف واحد هو إطالة أمد الحرب إلى أقصى حد ممكن، موضحا أنه يتم تزويد أوكرانيا بأنواع مختلفة من الطائرات بدون طيار، معتبرا الأمر أمرا لا فائدة فيه.

إحاطة مجلس الأمن

ومن المقرر أن يعقد «مجلس الأمن الدولي»، اليوم الإثنين، إحاطة بشأن الوضع في أوكرانيا ستركز على آثار الحرب على النساء، فيما ذكرت وكالة الأنباء الأوكرانية، أن من المتوقع مشاركة رئيس «المجلس الأوروبي» تشارلز ميشيل.

وفي الصين، كشفت تقارير غربية بشأن تطوير الصين قطارات فائقة السرعة تعمل منصات لإطلاق صواريخ نووية، مما يضع الولايات المتحدة وأوروبا في مرماها، وقالت صحيفة «صن» البريطانية، إن «بكين» تسعى للاستفادة من تجربة «موسكو» في استخدام القطارات كمنصة إطلاق الأسلحة النووية ، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأضافت الصحيفة البريطانية، أنه بموجب الخطة الصينية، ستستخدم قطارات تسمى «يوم القيامة» خطوط السكك الحديدية عالية السرعة، التي يبلغ البالغ طولها آلاف الكيلومترات لإطلاق الأسلحة النووية في حالة نشوب حرب.