نائب «التنسيقية»: الخطة الاقتصادية للتنمية 2022-2023 طموحة

وجه النائب محمد السباعي وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ لدعمه المتواصل لنواب التنسيقية في المجلس.

نائب التنسيقية: ندعو الله أن نكون على قدر الثقة والمسئولية التي أتيحت لنا

وأضاف «السباعي»، في كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد الذي يستكمل فيه المجلس نظر تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية: «ندعو الله أن نكون على قدر الثقة والمسئولية التي أتيحت لنا».

الخطة الاقتصادية للتنمية لعام 2022 - 2023

وحول الخطة الاقتصادية للتنمية لعام 2022 - 2023، قال نائب التنسيقية: «سأتحدث عن الزراعة والري، فهي خطة طموحة وبها العديد من النقاط، وفقًا لما يواجهه العالم من عدم توافر الغذاء، وما يشهده من أزمة عالمية وتفشي ظاهرة الجوع في الدول النامية والفقيرة».

وتابع: «المشروعات القومية في مجال الري والتنمية الزراعية، تحتاج إلى البيانات والأرقام الى تدقيق، لأن الخطة المعروضة لا تحتوي على الأرقام الدقيقة، فيما يتعلق بالمخصصات المالية وحجم الإنجاز وعوائد التنفيذ».