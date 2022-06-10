نائب التنسيقية: جيلنا محظوظ برؤية تمكين الشباب.. ومصر تبني تحت القصف الإرهابي

قال النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن جيلنا محظوظ برؤية تمكين الشباب في المرحلة من 2014 حتى 2022، لافتا إلى أن مرحلة ما قبل 2011، شهدت الدولة خلالها حالة من التيبس والجمود الشديد، وبعدها طموح شبابي، ومحاولة استغلاله للانقلاب على الدولة الوطنية المدنية الحديثة، بمشروع عنوانه الواضح أن الوطن حفنة من التراب، التي كانت تتبناها الجماعة الإرهابية، في محاولاتها لأخونة المؤسسات والاستحواذ عليها، خاصة أنها تعلم أن المؤسسات هي الركيزة الحقيقية للدولة الوطنية.

إحباط مخطط ضد الدولة الوطنية

أوضح مقلد، خلال استضافته برنامج «كلام في السياسة» مع الإعلامي أحمد الطاهري، المذاع على فضائية «اكسترا نيوز»، أن خروج وميلاد قيادة طبيعية للدولة المصرية، استطاع أن ينحاز للشعب، ويقف أمام مخطط الانقلاب على الدولة الوطنية، وتقوم بعملية إصلاح شامل للوصول لمرتكزات قوة للدولة الوطنية المصرية، لافتا إلى أن الدولة كانت تبنى خلال المواجهة للعمليات الإرهابية، وقدمت أكثر من 12 ألف مصاب وشهيد خلال تلك العمليات.

البناء تحت القصف الإرهابي

أشار مقلد، إلى أن الدولة المصرية كانت تبني تحت القصف، والمؤسسة العسكرية والشرطة وباقي الأجهزة، تحملت المسؤولية بشكل كامل، واستطاعت الدفاع عن الدولة المصرية، موضحا أن تفتيت المجتمع وبث حالة استقطاب وافقاد الثقة بين الشعب والدولة، كانت ضمن المخططات التي عمل عليها العدو خلال السنوات الماضية.