أمين سر «التنسيقية»: يجب عدم فرض مسار معين بالحوار الوطني

قالت النائبة سها سعيد، أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية ومنذ إنشائها وهي تنتهج نهجا يعتمد على الحوار والديمقراطية ما بين كل أعضائها، مشيرة إلى أنه يجب ألا يتم فرض أي مسار معين حتى بين النواب تحت قبة البرلمان.

سعيد: الحوار الوطني به تباحث لمختلف الأزمات.. مع وضع حلول

وأضافت «سعيد»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن التنسيقية قد باركت الحوار الوطني منذ أن دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة الجلوس على طاولة واحدة من أجل التباحث وإيجاد حلول لمختلف الأزمات التي تواجه الجميع.

سعيد: الحوار الوطني امتد من كونه سياسيا ليكون وطنيا شاملا وجامعا

وتابعت: «الحوار الوطني امتد من كونه حوارا سياسيا ليكون وطنيا شاملا وجامعا، وقامت إدارة الحوار الوطني بإعطاء فرصة أكبر للنقابات والاتحادات المختلفة من أجل سماع مشكلاتهم أو ما يعانونه من أجل حله لمختلف الجهات».

وأوضحت أن النقاط التي سيتم مناقشتها خلال الحوار الوطني سيكون بعضها قانونيا ودستوريا، كما وستكون كل الأفكار المطروحة أمام الجهات المعنية قابلة للتطبيق ومدروسة، ولا يوجد بها مقاربة لدول أخرى لها نفس الظروف، متابعة: «يجب أن تكون كل الأفكار المطروحة ضمن الحوار الوطني، وما زلنا في إطار تقديم أفكارنا لأن عندنا أفكار ومناقشات طول الوقت».