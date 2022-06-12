معهد الإرشاد الزراعي ينفذ 13 ندوة في 8 محافظات لتوعية المزارعين

قال الدكتور ياسر عبده حيمري، وكيل المعهد لشؤون الإرشاد والتدريب بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه استمرارًا للأنشطة الإرشادية والتدريبية لمعهد بحوث الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية، وبالتعاون مع معاهد ومعامل مركز البحوث الزراعية ومديريات الزراعة، فقد تم الانتهاء من تنفيذ 13 ندوة إرشادية متنوعة في الإدارات الزراعية والمراكز الإرشادية بمديريات الزراعة، شارك فيها عدد كبير من المزارعين والمهندسين الزراعيين فى 8 محافظات.

ندوة تحديات الأمن الغذائي

وأضاف حيمري أنه تم عقد ندوتين إرشاديتين في مجال التغيرات المناخية، الأولى بعنوان «تحديات الأمن الغذائي في ضوء التغيرات المناخية ودور الخدمة الإرشادية الزراعية في الحد من آثارها السلبية» وتم تنفيذها في محافظة الإسكندرية، وقد تضمن محتوى الندوة محور الأمن الغذائي (المفهوم والمستويات والأبعاد والمؤشرات) والأمن الغذائي والفجوة الغذائية والاكتفاء الذاتي المطلق والنسبي.

ندوة أثر التغيرات المناخية على المحاصيل الزراعية

كما تم عقد الندوة الثانية بعنوان أثر التغيرات المناخية على زراعة بعض محاصيل الخضر (الطماطم - الخيار) وتم تنفيذها في محافظة كفرالشيخ، وقد تضمنت محاور عيوب تغطية الأرض بالبلاستيك وكيفية التغلب عليها، وكيفية تربية وأقلمة النبات في ظل الزراعة تحت الأنفاق البلاستيكية، وكيفية اختيار الصنف المناسب لكل عروة من محصولي الطماطم والخيار، وكيفية التغلب على مشكلة فشل العقد في ظل الزراعة في درجات الحرارة المنخفضة والمرتفعة.

ولفت إلى عقد ندوة إرشادية بعنوان زيادة القيمة المضافة للمحاصيل الزراعية لتحسين مستوى معيشة الريفيين، وتم تنفيذها في مديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، وقد تناولت هذه الندوة مفهوم القيمة المضافة للمحاصيل الزراعية، وأسباب الاهتمام بالقيمة المضافة للمحاصيل الزراعية، والمردود الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لزيادة القيمة المضافة للمحاصيل الزراعية، وأمثلة للقيمة المضافة لبعض المحاصيل الزراعية.

كما تم عقد ندوة إرشادية بعنوان توعية المزارعين بممارسات ترشيد استخدام مياه الري وقد تم تنفيذها بمحافظة الشرقية، وقد تضمن محتوى الندوة التعرف على نظم الري الحديثة وأنواع التربة الملائمة لكل منظومة من نظم الري وأساليب ترشيد مياه الري في ضوء نظم الري الحديث.