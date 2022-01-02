مزارع يستخدم منظومة الري الحديث: بوفر 140 كيلو سماد و170 لتر مياه

قال أيمن السمري، مزارع، يستخدم منظومة الري الحديث، إنه كان يروي أرضه بالغمر، وهو ما سبب مشكلات كثيرة مثل ظهور الحشائش وزيادة استهلاك الأسمدة، موضحًا: «في النظام الجديد وفرت 140 كيلو سماد، والنبات أقوى، ولبسي نظيف وأنا بروي عكس المنظومة القديمة، ولما كنت بروي متر مسطح ارتفاعه من 15 لـ20 سم كنت أستخدم 200 لتر مياه، مقابل 30 لترا بحد أقصى بالتنقيط».

صعوبات الري بالتنقيط

وأضاف السمري خلال حواره مع الإعلامية إنجي القاضي، مقدمة برنامج «مساء DMC» عبر قناة DMC، أنه استخدم نظام التنقيط في مساحة صغيرة، مشيرًا إلى أنه كان يروي في آخر مسقى زراعية، وكانت المياه تصل إليه بصعوبة، وبالتالي كان يضطر إلى الاعتماد على المياه الجوفية: «لكن دلوقتي عملت خزان 8×9 متر وعمق 2 متر في الأرض وركبت الموتور وبسقي الأرض لابس الجزمة والشراب، ولو رايح مشوار مفيش مشكلة، ومش محتاجة معايا عمالة كتير».

فارق كبير في الإنتاج

وتابع، أنه أصبح قادرا على استغلال كل مساحة الأرض، كما أن جودة المحصول تحسّنت كثيرًا: «أستخدم الكيماوي بنسبة معينة ومفيش حشرات في الأرض وبعمل توازن في كل حاجة، والفرق في الإنتاج 30% في بعض الزراعات، وتصل إلى 50% في زراعات أخرى».

وأشار، إلى أنه اشترى جهاز قياس رطوبة التربة، وهو من تصنيع مصري: «يحدد ما إذا كانت الأرض في الحاجة إلى الري، وهناك أجهزة أخرى لقياس حموضة المياه لتهيئة المياه للسماد الذي نريد استخدامه».