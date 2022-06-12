خلال 20 عامًا.. "وادى دجلة" أنجح نموذج للاستثمار الرياضي في مصر.. النادي نجح خلال 20 عامًا في إنشاء أكبر عدد من الفروع بمختلف المحافظات واكتشاف مواهب واعدة ودعم تمكين المرأة

لم تعرف الرياضة المصرية، طوال تاريخها الطويل، سوى الأندية الشعبية وبعدها بعدة عقود ظهرت أندية الشركات، حتى أنشئ نادي وادى دجلة في عام 2002 ليؤسس لمرحلة جديدة في الرياضة المصرية وهي الأندية الخاصة، ويقدم "وادى دجلة" نموذجًا ناجحًا في التوازن بين اكتشاف المواهب الرياضية بمختلف الألعاب من كل المحافظات وتطوير مستواها بتوفير أفضل المدربين وأحدث النظم التدريبية لتحقيق العديد من البطولات القارية والدولية، وفي الوقت نفسه يقدم خدمات اجتماعية مميزة لأعضائه ليستمتعوا مع العائلة والأصدقاء.

وتبنت أندية وادى دجلة، منذ بداية تأسيسها، شعار "مجتمع الأبطال"، ولترجمة هذه الرؤية نجحت في إنشاء 9 أندية بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية والوجهين البحري والقبلي، وذلك لزيادة قاعدة ممارسة الرياضة واكتشاف المواهب من مختلف المحافظات وتطوير مستواها لتحقيق رؤيتها في أعداد أبطال رياضيين على أعلى مستوى، لتصبح وادى دجلة العلامة التجارية المصرية الوحيدة التي تمتلك أكبر عدد من الأندية، وكذلك أسرع معدل انتشار للأندية في مصر.

وتميزت أندية وادى دجلة بمستوى عالمي من البنية التحتية الرياضية من ملاعب بلغ عددها 390 ملعبًا وقاعة رياضية مختلفة لعدد 22 لعبة، وكذلك أكاديميات متخصصة وصلت إلى 17 أكاديمية تدرب أكثر من 36 ألف لاعب ولاعبة، مستعينة بأساطير التدريب، أبرزها أكاديمية مدرسة كرة القدم، التي أدراها نادي أرسنال سابقًا، وتعد واحدة من أهم وأكبر أكاديميات الكرة في المنطقة والتي تدرب أكثر من 3 آلاف لاعب ولاعبة وتطبق الأكاديمية منهج المدرب المخضرم مانويل جوزيه، وأكاديمية درويش للإسكواش، ويديرها الكابتن كريم درويش اللاعب المصنف رقم 1 عالميًا سابقًا ونائب رئيس الاتحاد الدولي للإسكواش، وتعد أكبر أكاديمية في العالم بإجمالي 1500 متدرب ومتدربة.

كما أسست أندية وادى دجلة، أكاديميات في السباحة مرخصة من Swim America، واتحاد مدارس السباحة الأمريكي بإجمالي عدد مشتركين 15 ألف مشترك، والتنس تقدم برامج تدريبية متميزة على مستوى عالمي منذ عام 2003 ما جعلها الأكاديمية الأكبر والأكثر تميزًا في مصر، والشطرنج وهي أول أكاديمية معتمدة من الاتحاد الدولي FIDE في مصر ويديرها الدكتور باسم أمين، وهو أعلى مصنف في تاريخ مصر والعرب وإفريقيا، وتضم 160 لاعبًا ولاعبة من مختلف المراحل السنية، علاوة على العديد من المدارس التدريبية الأخرى لعدد من الرياضات مثل التايكوندو والكاراتيه والكرة الطائرة وكرة السلة والرياضات البدنية والجمباز.

وقدمت أكاديميات وادى دجلة العديد من الأبطال الرياضيين أبرزهم؛ كريم درويش، رنيم الوليلي، نوران جوهر، حبيبة مرزوق، محمد صفوت، ومن لاعبي كرة القدم سارة عصام وهي أول لاعبة كرة قدم مصرية تحترف في الخارج، عمر مرموش، كريم حافظ، زيزو، محمد شريف، محمد محمود، ولعب لأندية وادى دجلة حوالي 300 ألف رياضي على مدار تاريخها منهم أكثر من 40 ألف رياضي في الوقت الحالي.

وبفضل ما توفره من مستوى رياضي عالمي، يضم دولاب بطولات أندية وادى دجلة العديد من البطولات المحلية والقارية والعالمية بمختلف الألعاب الرياضية، لعل أبرزها خلال آخر عامين تحقيق الدوري الممتاز في ألعاب التنس والباتيناج الفني والسرعة. وتأهل فريق السيدات للكرة الطائرة لدوري الدرجة الأولى بعدما حصد على لقب الدوري الممتاز (ب)، وحصل فريق سباحة الزعانف على كأس المركز الثاني ببطولة كأس العالم للأندية، وتوج فريق كرة القدم للسيدات على لقب الدوري للمرة الـ 13 في تاريخه والثانية على التوالي.

وعلى المستوى الفردي، حقق لاعبو "دجلة" أرقامًا قياسية، حيث حصل محمد صفوت وساندرا سمير على المركز الأول بالبطولة الأفريقية للتنس (رجال وسيدات)، وتصدر لاعبة وادى دجلة رنيم الوليلي أول لاعبة مصرية التصنيف العالمي للإسكواش، وخلفتها نوران جوهر لاعبة النادي، وتصدر اللاعب علي فرج التصنيف العالمي للرجال لشهر يونيو بعد فوزه ببطولة العالم للمرة الثالثة في تاريخه، مما يجعل وادى دجلة النادي الوحيد فى العالم الذي يضم فى صفوفه المصنفين الأوائل على العالم في السيدات والرجال. كما توج باسم أمين ببطولة أساتذة الشطرنج، وأمدت أندية وادى دجلة المنتخبات القومية بالعديد من المواهب للمنافسة بالبطولات القارية والدولية، وكذلك الأولمبياد أبرزهم محمد صفوت وحبيبة مرزوق، اللذان شاركا في أولمبياد طوكيو 2020.

وحققت أندية وادى دجلة العديد من الإنجازات التي أضافت للرياضة المصرية، أبرزها أول نادٍ في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يتعاون مع هيئة التنس البريطانية الشهيرة (I2C) لتطوير برنامج تنس U10.

وكذلك أول نادٍ يتعاون مع معهد يوهان كرايف لتطوير المدربين والموظفين، كما نجح النادي في الاستعانة بأفضل النظم التكنولوجية لتطوير الرياضة منها إطلاق برنامج تقييم اللاعبين عبر الإنترنت (Champlus) بالإضافة إلى إطلاق برنامج نظام الحجز الرياضي، الذي يمكّن الأعضاء من حجز رياضاتهم عبر الإنترنت، ويسعى النادي إلى مواصلة مشواره في تطوير الرياضة المصرية واكتشاف مواهب جدد تسهم في تحقيق بطولات عالمية ورفع علم مصر عاليًا.

وأولت أندية وادى دجلة اهتمامًا بملف تمكين المرأة، ويظهر ذلك في توظيف نسبة كبيرة من السيدات بالنادي وبالمناصب القيادية، وفي الوقت نفسه تشجيع الفتيات على ممارسة الرياضة، حيث بلغ عدد اللاعبات التي يلعبن بفرق وأكاديميات النادي بنسبة 40% من إجمالي أعداد اللاعبين، وقادت وادى دجلة، ممارسة السيدات لكرة القدم من خلال تأسيس أول فريق لكرة القدم للسيدات عام 2007، والذي حصل على بطولة الدوري العام 11 مرة متتالية من إجمالي 12 بطولة أقيمت من أول موسم عام 2007/2008 حتى 2020/2021، وفاز بكأس مصر 5 مرات، وشارك فريق السيدات في بطولات عديدة قارية وعالمية منها بطولة الأرسنال الدولية، وفاز الفريق بكأس البطولة بإنجلترا، وبطولة شمال أفريقيا وحقق الفريق المركز الثاني، وبطولة برلين بألمانيا والتي فاز بها الفريق في موسم عام 2012، كما سبق للفريق الفوز ببطولة لبنان.

ولم تغفل أندية وادى دجلة عن دورها المجتمعي، وعملت على تقديم الدعم لذوي الإعاقة، من خلال إقرار لائحة إعفاءات لكافة الأبطال من ذوي القدرات الخاصة، وتحمل النادي تكاليف مشاركة اللاعبين في جميع البطولات المنظمة من الاتحاد المصري لذوي القدرات الخاصة.