تأجيل محاكمة متهم في قضية «داعش إمبابة» لـ10 سبتمبر

قررت الدائرة الرابعة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم في القضية رقم 271 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ قسم إمبابة والمقيدة برقم 370 جنايات أمن الدولة العليا، المعروفة إعلاميا بـ«داعش إمبابة»، لجلسة 10 سبتمبر المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وأمانة سر أشرف صلاح وأحمد مصطفى.