شكري لوزير خارجية لاتفيا: مصر تشهد نهضة في التعمير وتكنولوجيا الاتصالات

قال سامح شكري، وزير الخارجية إنَّه استعرض العلاقات الثنائية بين مصر ودولة لاتفيا، مشددًا على الرغبة المشتركة في تدعيم العلاقات بين البلدين وتنميتها وأيضًا تناول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إذ تمّ عقد جولة مباحثات موسعة ومعمقة تم التركيز من خلالها على أوجه العلاقات الثنائية، وتم التوقيع على تعديل الاتفاق العلمي بين البلدين.

تدعيم العلاقات بين البلدين

وأضاف وزير الخارجية، خلال مؤتمر صحفي مشترك يجمعه مع وزير خارجية لاتفيا: «نتطلع للاستفادة مما حققته دولة لاتفيا بمجالات التعليم والتعليم الفني ومجالات التكنولوجيا الاتصالات والرقمنة، كلها مجالات أثبتت تقدم ملموس فيها، حيث تشهد مصر نهضة في التعمير والتوجه نحو تكنولوجيا الاتصالات والذكاء الاصطناعي وبناء المدن الذكية، وكلها مجالات تستطيع أن تسهم بها دولة لاتفيا».

الاستفادة من إنجازات لاتفيا في التعليم والتعليم الفني

ولفت شكري إلى أنَّ الوزير يرافقه وفد اقتصادي ووفد من رجال الأعمال ونأمل أن يفتح هذا الاجتماع مجالات جديدة للتعاون والتنسيق، وخصوصا مجالات السياحة والاستثمارات بين البلدين، والتوصل لإفادة الشعبين من هذه العلاقة، لافتًا لمنطقة قناة السويس وما حققته مصر بالصلاح الاقتصادي يتيح الفرصة للشركات من دولة لاتفيا ورجال الأعمال من الاستفادة من الفرص القائمة.