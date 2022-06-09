سامح شكري: تنزانيا تتفهم وجهة النظر المصرية في ملف السد الإثيوبي

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إنّه عقد مع نظيرته التنزانية جلسة مشاورات منفردة وموسعة مع أعضاء وفدي البلدين تم خلالها تناول تفاصيل التعاون واستمرار التنسيق الوثيق على المستوى السياسي في إطار العلاقات الثنائية بين البلدين وعضوية تنزانيا في مجلس السلم والأمن الإفريقي واستمرار العلاقات المبنية على روافد تاريخية عديدة تجمع بين البلدين.

سنعمل على مقاومة الفكر المتطرف

وأضاف شكري، في مؤتمر صحفي جمعه بنظيرته التنزانية ليبراتا مولا مولا: «سوف نواصل حديثنا والتطرق إلى القضايا الإقليمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأوضاع في ليبيا وفي سوريا، وسنعمل على مقاومة الفكر المتطرف وانتشار التنظيمات الإرهابية وتحقيق الاستقرار في منطقة الساحل والصحراء».

شكري: نعمل على تحقيق الأمن والاستقرار

وتابع: «نعمل على تحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على سيادة الدول ومؤسساتها الوطنية ومبدأ المواطنة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتناولت المباحثات آخر تطورات سد النهضة، وكان هناك تفهم من قبل وزيرة الخارجية أهمية هذه القضية بالنسبة إلى مدى أهمية هذه القضية لمصر وشعبها، وسوف نستمر في التنسيق حولها».