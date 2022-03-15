الإفتاء توضح فضل صيام الأيام البيض لشهر شعبان: أوصى بها الرسول

فضل صيام الأيام البيض لشهر شعبان، من أكثر الأمور التي يتساءل حولها المسلمون، فشهر شعبان يمتاز بكثرة خيراته وبركاته، ويحرص العباد على اغتنام فضله وثوابه بكل طريقة ممكنة، فيقدم الكثير من المسلمين على الإكثار من الصلاة والذكر وقراءة القرآن، إلى جانب الحرص على الصوم والزكاة ودعاء الله عز وجل، وفي التقرير التالي، تستعرض «الوطن»، فضل صيام الأيام البيض لشهر شعبان.

فضل صيام الأيام البيض لشهر شعبان

أشارت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، إلى فضل صيام الأيام البيض لشهر شعبان، استعدادا لشهر رمضان الكريم، والأيام البيض هي أيام الـ13 و14 و15 من كل شهر هجري، وقد سميت بالبيض لأن في هذه الليالي يكتمل القمر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على صيامهم.

ويعد فضل صيام الأيام البيض لشهر شعبان كبيرا، حيث أن الصوم هو واحد من أفضل العبادات، وورد عنها عدد من الأحاديث النبوية الشريفة، فلفتت دار الإفتاء إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: «"ما مِنْ عبدٍ يصومُ يوْمًا في سبِيلِ اللَّهِ إلاَّ بَاعَدَ اللَّه بِذلكَ اليَوْمِ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سبْعِين خريفًا" وحديث "ِإنَّ فِي الجَنَّة بَابًا يُقَالُ لَهُ: الرَّيَّانُ، يدْخُلُ مِنْهُ الصَّائمونَ يومَ القِيامةِ، لاَ يدخلُ مِنْه أَحدٌ غَيرهُم، يقالُ: أَينَ الصَّائمُونَ؟ فَيقومونَ لاَ يدخلُ مِنهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، فإِذا دَخَلوا أُغلِقَ فَلَم يدخلْ مِنْهُ أَحَدٌ».

شهر شعبان ترفع فيه الأعمال

ويعد فضل صيام الأيام البيض لشهر شعبان كبير، حيث في هذا الشهر ترفع الأعمال إلى الله عز وجل، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على الإكثار من الصيام في شهر شعبان، فقد أخرج النسائي في سننه عن أسامة بن زيد، قال: قلت: يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان، قال: «ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم»، وفقا لما قالته دار الإفتاء.

حديث نبوي عن فضل الأيام البيض

وبخصوص فضل صيام الأيام البيض لشهر شعبان أشارت دار الإفتاء إلى ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «تُعرَض الأعمالُ يومَ الاثنينِ والخميسِ؛ فأُحِبُّ أن يُعرَض عملي وأنا صائمٌ» رواه الترمذي.