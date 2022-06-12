وزير خارجية لاتفيا: مصر يمكنها تنظيم مؤتمر COP27 بنجاح

قال وزير خارجية دولة لاتفيا، إدجرز رينكيفيتش، إنّه تناول الموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، مع السفير سامح شكري، وزير الخارجية، فضلا عن تقييم ملفات الشرق الأوسط، وتقييم أوجه تطور الموقف في ليبيا، وموقف سوريا والملفات الإقليمية، وتحقيق الفهم المشترك وتحقيق الفهم بما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية، وفهم ما حدث منذ فبراير.

الأمن الغذائي

وتابع رينكيفيتش، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع نظيره المصري: «ناقشنا بعض التحديات الراهنة والملحة، على سبيل المثال الأمن الغذائي وتصدير القمح والحبوب الأوكرانية لمصر، وأنّ مصر تستقبل وتستورد القمح من روسيا وأوكرانيا، ونحاول أن نسعى لتجنب حدوث أزمة إنسانية وأزمة تتعلق بملف الأمن الغذائي».

مؤتمر المناخ في شرم الشيخ

وأضاف وزير خارجية لاتفيا: «النقاشات مع وزير الخارجية المصري كانت مثمرة، ونتطلع لحضور مؤتمر المناخ المنعقد في شرم الشيخ، خاصة أنّ مصر تأخذ بزمام المبادرة العالمية بهذا المؤتمر، والرئيس قال إنّه سيحضر هذا المؤتمر شخصيا، فمصر يمكنها تنظيم هذا المؤتمر بنجاح، وبالطبع سنواصل المناقشات في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك».