قرار جديد بقضية المتهم بالشروع في قتل زوجته وسكب ماء مغلي عليها بالمعادي

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الأحد، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهم بالاعتداء على زوجته طعنًا بالسكين، بعد سكب ماء مغلي على جسدها قاصدًا قتلها، في منطقة المعادي بالقاهرة، لجلسة 12 سبتمبر المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار الدكتور عمر الشريف، وعضوية المستشارين هشام الدرندلي ورياض أبو زيادة، وأمانة سر محمد طه.

تهمة الشروع في قتل المجني عليها

وجاء في أوراق القضية، أنه بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة مع المتهم، وجهت له تهمة الشروع في قتل زوجته المجني عليها، عمدا بغير سبق إصرار أو ترصد، بعدما حدثت بينهما مشادة كلامية.

وأضافت أوراق القضية أن المتهم بعدما ظفر بالمجني عليها انهال عليها بطعنات عدة استقر بأنحاء جسدها، ثم سكب عليها الماء الساخن محدثًا بها الإصابات قاصدًا من ذلك إزهاق روحها، إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا يدخل الإرادة فيه ألا وهو نقل المجني عليها للمستشفى، وتداركها بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.