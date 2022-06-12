«التحول الرقمي في المحليات».. ورشة عمل بدورة تدريب الكوادر الأفريقية

واصلت النسخة الثانية من الدورة التدريبية التى تنظمها وزارة التنمية المحلية لتأهيل و تدريب الكوادر الافريقية على التنمية المحلية و اللامركزية فعالياتها اليوم ، بعد افتتاح اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية لفعاليات الدورة التدريبية، التى تنظمها الوزارة بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة بوزارة الخارجية. لتأهيل عدد من الكوادر الأفريقية من 17 دولة أفريقية .

التجربة المصرية

تناولت أولى ورش العمل بالنقاش موضوع "التحول الرقمى فى المحليات" ، و عرض المهندس صلاح شحاته مساعد وزير التنمية المحلية للبنية التكنولوجية و المعلوماتية و التدريب ، دور الرقمنة و الحداثة و تأثيرها على الإدارة المحلية ، و النماذج الناجحة فى التجربة المصرية ، و دور مركز التنمية المحلية بسقارة فى بناء القدرات فى مجال التحول الرقمى ، و دور التحول الرقمى فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظات، وذلك فى ضوء توجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية لتبنى نمط جديد من التحول الرقمى لتحسين أداء العاملين بالمحليات ، و رفع مستوى الخدمات.

مصر رقمية

شملت ورشة التدريب للكوادر الأفريقية بعض النقاط والمحاور ومنها تمثل مصر الرقمية رؤية وخطة شاملة وتعد بمثابة حجر الأساس لتحويل مصر إلى مجتمع رقمى وميكنة مختلف العمليات فى المجالات الإقتصادية والإجتماعية والبيئية والمؤسسية بما يزيدها تطور وشموليه فى الإتاحة والشفافية

-وزارة التنمية المحلية تتبنى نمط جديد للتحول الرقمى لتحسين أداء القيادات من العاملين فى الإدارة المحلية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

- يعتمد بناء مصر الرقمية على 3 محاور أساسية :

..التحول الرقمى

... المهارات والوظائف الرقمية

.. الابداع الرقمى

- تعتمد المحاور على أسس هامة وهى تطوير البنية التحتية الرقمية وبناء الإنسان المصرى رقميا وتشتمل على تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، وتعزيز الشمول الرقمى، وتحقيق الشمول المالى، وتعزيز بناء القدرات وتشجيع الابتكار، ومحاربة الفساد، وضمان الأمن المعلوماتى، وتعزيز مكانة مصر على المستويين الإقليمى والدولى.