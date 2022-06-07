التنمية المحلية: تفعيل دور وحدات السكان بالمحافظات لمواجهة الزيادة السكانية

وجه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بتفعيل دور وحدات السكان لتسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية بالمحافظات لتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030 ودورها في دعم المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية.

وتابعت وزارة التنمية المحلية جهود وحدة السكان بمحافظة أسيوط لتنظيم قافلة طبية مجانية بقرية «بني قرة» التابعة لمركز «القوصية، لدعم وتطوير خدمات الرعاية الكاملة للفئات الأكثر احتياجاً تحت رعاية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط وإشراف الدكتورة فاطمة الزهراء جيل، رئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية، وتمّ تنفيذها بمشاركة الوحدة المحلية لمركز و مدينة القوصية برئاسة هويدا شافعي والشباب المتطوع باللجنة السكانية لمركز ومدينة القوصية، ومديرية الشباب والرياضة، ومكتب التنمية الإيبارشي.

وأشار فتحي عامر رئيس وحدة السكان بأسيوط أنَّ القافلة الطبية تضمنت تخصصات (عظام، وأعصاب، وجلدية، وباطنة، وأطفال، وأنف وأذن وحنجرة، ونساء وتوليد، ورمد، وتحاليل)، واستفاد منها عدد كبير من المواطنين، فضلاً عن صرف الأدوية العلاجية مجاناً.

وحدات السكان بالمحافظات

وفى سياق متصل، أكّدت وزارة التنمية المحلية في تقرير على أهمية تفعيل الأنشطة والفعاليات التي تنفذها وحدات السكان بالمحافظات انطلاقاً من رؤية وزارة التنمية المحلية بتفعيل دور وحدات السكان لتسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية، وتنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان والتنمية والتأكيد على ضرورة المشاركة والتشبيك مع الجهات المختلفة ومتابعة وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية برئاسة فاطمة الزهراء جيل، إذ تمّ تفعيل مبادرة «صحتك تهمنا»، وتمّ تنفيذ مجموعة من القوافل الطبية المجانية لجميع مراكز وقرى المحافظة.

قوافل طبية

وبدأت أولى تلك القوافل بقرية «الزناقطة» بالأقصر بالتعاون مع مستشفى العيون والشركة المتحدة للبصريات، واستقبلت القافلة أعضاء جمعية «بنت مصر» للتنمية وقامت القافلة بتوقيع الكشف على مائة حالة من قرية «الزناقطة» والقرى المجاورة لها وجار توزيع بقية القوافل بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني.