«التنمية المحلية» توجه بحصر الأراضي الفضاء لاستغلالها في إنشاء أسواق متطورة

خاطبت وزارة التنمية المحلية، المحافظات بضرورة حصر جميع الأراضى الفضاء بالمحافظات لدراسة استخدامها فى انشاء أسواق رسمية متطورة وإستغلال بعض المساحات بالقرى وتخطيطها وتنفيذ أسوار حولها وتحديد مداخل ومخارج لها ورسوم مناسبة لإستغلالها بما يتلائم مع إمكانيات المواطنين الأولى بالرعاية والطرح على المستثمرين لتشغيل وادارة الاسواق التى تم انشائها او تطويرها بما يحقق عائد اقتصادى مناسب وتوفير فرص عمل مستدامة.

تطوير الأسواق الرسمية

وقال اللواء محمود شعراوى،وزير التنمية المحلية، فى تقرير أنه جار العمل على تطوير جميع الأسواق الرسمية القائمة من خلال إعداد مخطط تفصيلى لها يتضمن لاند اسكيب مناسب مع مراعاة إشتراطات الحماية المدنية ، و تحديد أماكن لإنشاء أسواق بديلة للاسواق العشوائية وتكون قريبة منها وتخطيطها بصورة مناسبة وبما يضمن توفير منافذ للسلع للمواطنين .

دور المجتمع المدنى

وأضاف اللواء محمود شعراوي أنه سيتم تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدنى فى التوعية بخطورة انتشار الأسواق العشوائية ووضع ضوابط تنظيمية لعمل الباعة الجائلين بالتنسيق بين التنمية المحلية والمحافظات من خلال تحديد خط سير لهم ، ومنح رخصة للمركبات التى يستخدمها فى الترويج عن بضاعته ، وتصميم مركبة ذات شكل حضارى موحدة داخل كل محافظة لاستخدامها فى ترويج هذه البضائع .