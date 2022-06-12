عاجل.. الإذاعة: وقف الشيخ محمد الطاروطي لمدة 6 أشهر

كشف مصدر من داخل اللجنة الموحدة للقراء والمبتهلين، بالهيئة الوطنية للإعلام، عن إيقاف القارئ الإذاعي محمد على الطاروطي، لمدة 6 أشهر، وذلك إثر وقوعه في أخطاء خلال قراءة سورة يوسف، في قرآن فجر الجمعة ليوم 7 مايو الماضي.

اللجنة ليست منوطة بالتحقيق مع أحد القراء

وقال مصدر في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ اللجنة توصلت إلى هذا القرار بعد استماع مجموعة من القراءات للشيخ محمد علي الطاروطي، موضحًا أنّ اللجنة ليست منوطة بالتحقيق مع أحد من القراء، إذ جرى التحقيق معه من قبل نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم العامة، برئاسة الشيخ محمد حشاد.

وأوضح أن هذه اللجنة تضم مجموعة من قيادات الإذاعة، إذ جرى تشكيلها من قبل الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، فيما يتولى رئاسة اللجنة محمد نوار.

تفاصيل اعتذار الشيخ الطاروطي بعد وقوعه في خطأ التلاوة

وكان الشيخ الطاروطي أبدى اعتذاره بعد وقوعه في هذا الخطأ، حيث كتب آنذاك عبر حسابه على موقع فيس بوك، قائلًا: «اعتذار واجب نظرًا لما رأيته الآن مكتوبًا على بعض الصفحات في تلاوة فجر اليوم أقول لكل الأحباب- من منا فوق القرآن؟ ومن منا لا يخطئ؟ حفظت القرآن وعمري 9 سنوات وأسرتي كلها تحفظ القرآن ذكورًا وإناثًا».

وأضاف: «ولا شك في ذلك وما يحدث أثناء التلاوة مع جميع القراء على الهواء، هو إعجاز القرآن فهو غالب، وليس مغلوبًا - فاذا قرأت، ولم أخطئ مدى حياتى فسوف أقول يومًا إن القرآن سهل وليس بإعجاز- لا بد أن تتلعثم ولو في حرف أو كلمة دلالة على أن الحافظ هو الله يحفظ كتابه، وقتما يشاء -وينزل الخطأ على لسان القارئ حتى إن كان حريصًا على عدم الخطأ».