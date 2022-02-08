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«الوطنية للإعلام» تقرر إحالة المذيع حسام حداد للتحقيق وإيقافه عن العمل

الهيئة: نتعامل بحيادية تامة مع جميع الأندية الرياضية

كتب:

أبانوب رجائي
03:30 م | الثلاثاء 08 فبراير 2022
الإعلامي حسام حداد

الإعلامي حسام حداد

قررت الهيئة الوطنية للإعلام، إحالة المذيع حسام حداد للتحقيق وإيقافه عن العمل لما بدَرَ منه اليوم خلال برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على شاشة القناة الأولى.

الهيئة الوطنية للإعلام: جميع الأندية الرياضية المصرية لها كل التقدير والاحترام

وأكّدت الهيئة الوطنية للإعلام، في بيان صادر اليوم، أنَّها تقف على مسافة واحدة بين جميع الأندية المصرية وتتعامل بحيادية تامة، مشددة على أنَّ جميع الأندية الرياضية المصرية لها كل التقدير والاحترام، متمنية لها التوفيق والنجاح في تحقيق الإنجازات التي تُضاف لرصيد الرياضة المصرية.

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