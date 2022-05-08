أول تعليق من الشيخ الطاروطي على أخطائه في تلاوة قرآن الفجر

علق الشيخ محمد علي الطاروطي، عبر صفحته الشخصية على ما أثير من نقده بسبب الأخطاء التي وقع فيها مقدما اعتذاره، ثم حذف المنشور مرة أخرى.

اعتذار واجب

وقال الطاروطي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «اعتذار واجب نظرا لما رأيته ألآن مكتوبا على بعض الصفحات في تلاوة فجر اليوم أقول لكل الأحباب- من منا فوق القرآن؟ ومن منا لا يخطىء؟ حفظت القرآن وعمري 9 سنوات وأسرتي كلها تحفظ القرآن ذكورا وإناثا- ولا شك في ذلك وما يحدث أثناء التلاوة مع جميع القراء على الهواء، هو إعجاز القرآن فهو غالب، وليس مغلوب- فاذا قرأت، ولم أخطىء مدى حياتى فسوف أقول يوما أن القرأن سهل وليس بأعجاز- لا بد أن تتلعثم ولو في حرف أو كلمة دلالة على أن الحافظ هو الله يحفظ كتابه، وقتما يشاء -وينزل الخطأ على لسان القارئ حتى وأن كان حريصا على عدم الخطأ».

وقف القارئ محمد علي الطاروطي

وكان رئيس قطاع التخطيط الديني بالإذاعة، قرر وقف القارئ محمد علي الطاروطي، وإحالته للشؤون القانونية للتحقيق معه حول أخطائه الشنيعة والمتكررة في تلاوات الهواء.. وأحال رئيس قطاع التخطيط الديني تسجيل تلاوة القارئ المذكور من سورة يوسف في قرآن فجر الجمعة 7- 5- 2022 مرفقا بقائمة طويلة لأخطائه خلال التلاوة التي لم تتجاوز 20 دقيقة.. للتحقيق واتخاذ الإجراء المناسب.