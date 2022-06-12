مصرع شاب صعقا بالكهرباء بجوار ورشة ميكانيكا في مرسى مطروح

لقي شاب مصرعه، منذ قليل، إثر تعرضه لصعق كهربائي في عمود كهرباء بجوار ورشة ميكانيكا في أول طريق مطروح السلوم، وانتقلت على الفور سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقله إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة النجدة اللواء هشام أبوالنصر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن مطروح، بالحادث.

مصرع شخص صعقا بالكهرباء

ونقلت سيارة الإسعاف، مساء اليوم، إلى مستشفى مطروح العام، ضحية الحادث المدعو مصطفى يحيى، 19 سنة، من محافظة البحيرة، جثة هامدة، وبتوقيع الكشف عليه تبين أنه تعرض لصعق كهربائي لفظ خلالها أنفاسه الأخيرة، وجرى نقله إلى ثلاجة مستشفى مطروح العام، وتم التحفظ على جثته تحت إشراف مفتش الصحة، والنيابة العامة والتي تولت التحقيق.

الشرطة تعاين موقع الحادث

وانتقلت على الفور، مباحث قسم شرطة مطروح إلى موقع حادث مصرع الشاب صعقا بالكهرباء في أول طريق السلوم، وجار الفحص، للتعرف على أسباب وقوعه والكشف عن ملابساته، وسؤال شهود العيان، ورفع تقرير للنيابة العامة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.