عاجل.. صعق كهربائي ينهي حياة طفل داخل مركز العياط

لقي طفل يبلغ من العمر 6 سنوات مصرعه، صعقًا بالكهرباء في مركز العياط بمحافظة الجيزة.

تلقى قسم شرطة العياط، بلاغًا من الأهالي يفيد بمصرع طفل، يبلغ من العمر 6 سنوات صعقا بالكهرباء داخل منزل أسرته بمركز العياط، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة؛ للتأكد من صحة البلاغ.

لا توجد شبهة جنائية وراء الحادث

وأكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، بقيادة اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عدم وجود أي شبهة جنائية حول الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

صعق كهربائي أدى لوفاة الطفل

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن طفلا يبلغ من العمر 6 سنوات، أصيب بصعق كهرباء، ما أسفر عن مصرعه.

جهات التحقيق تستمع لأسرة الطفل

كما استمع رجال المباحث لأقوال أفراد أسرة الطفل، ولم يشتبهوا في وفاة الطفل جنائيا، وتم إخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، كما أمرت باستدعاء أسرة الطفل لاستماع أقوالهم حول الحادث كما صرحت بدفن الجثة.