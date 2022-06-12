بالأسماء.. إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة على طريق «مطروح - السلوم»

أصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة في الجسم، منذ قليل، إثر انقلاب سيارة ملاكي على سيدي براني «طريق مطروح السلوم»، وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقلهم إلى أقرب مستشفى وتقديم الإسعافات الأولية لهم، وأخطرت شرطة النجدة اللواء هشام أبوالنصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، بالحادث.

أسماء مصابين حادث سيدي براني

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين الثلاثة، فور وقوع حادث السيارة مساء اليوم، إلى مستشفى النجيلة المركزي، وهم «محمد هاني شاكر» 25 سنة، من بسيوة الغربية، مصاب باشتباه خلع بالكتف الأيمن وإصابة بالحوض، و«كريم فرج محمد علي» 33 سنة، من الليدو مطروح، مصاب بجروح وسحجات في الوجه، و«ياسين مبروك ياسين»، 42 سنة من أبوحمص البحيرة، يعاني من اشتباه كسر بالقدم اليسرى، وجاري استكمال الفحوصات الطبية من الأشعة والتحاليل، وتقديم الخدمات الطبية من خلال فريق الانتشار السريع.

مباحث براني تعاين الحادث

وانتقل ضباط مباحث قسم شرطة سيدي براني إلى موقع الحادث، وجاري الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث، والكشف عن ملابساته، وتحرر عن ذلك محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة والتي تولت التحقيق.