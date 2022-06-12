التأمين الصحي الشامل: الانتهاء من المرحلة الأولى خلال سنة بحد أقصى

قال الدكتور حسام صادق المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إنّ المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل، بدأت في عام 2019 بمحافظة بورسعيد، وفي يوليو 2021، جرى افتتاح المنظومة في الأقصر، ويتم تجهيز الإسماعيلية لبدء التشغيل الرسمي.

وأضاف صادق، في مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، على قناة DMC: «بعدها سيكون لدينا جنوب سيناء، ثم محافظة السويس ثم أسوان، وسيتم الانتهاء من المرحلة الأول من 6 أشهر إلى سنة بالكتير، ودمجنا المرحلتين الأولى والثانية مع بعض، حيث ستتضمن المرحلة الثانية محافظات البحر الأحمر، قنا، مرسى مطروح، وستعمل هذه المحافظات بالتوازي مع المرحلة الأولى».

1400 عملية جراحية حتى الآن

وتابع أن حزمة خدمات التأمين الصحي الشامل غنية بكل الخدمات، إذ تبدأ من الكشف الدوري من خلال طبيب الأسرة، إذ تم إجراء أكثر من 800 تحليل معملي، وأكثر من 1300 إلى 1400 عملية جراحية ويتم تغطية كل علاجات الأورام والغسيل الكلوي وزراعة الأعضاء وزراعة النخاع الشوكي والقسطرة وعمليات القلب وجراحات العيون والأذن والأجهزة المساعدة والأجهزة التعويضية.

وأردف: «نتحدث عن خدمات شاملة كل احتياجات المواطن الأساسية، وكل فترة نضيف خدمات جديدة عليها ونعمل على أحدث التكنولوجيا المتاحة وأحدث الأدوية والعلاجات التي ندرسها من الناحية الاقتصادية ونضيفها إلى حزمة الخدمات من خلال اللجان في الهيئة ما بين لجنة التسعير ولجنة الاقتصاديات وغيرهما».

الهيئة تتحمل 100% من علاج المواطن المشترك في التأمين الطبي

وأشار إلى أنّ هيئة التأمين تتحمل 100% من قيمة علاج المواطن المشترك في التأمين الطبي: «المواطن في محافظة بورسعيد والأقصر لا يدفع أكثر من 300 جنيه من ثمن العملية حتى لو كات تكلفة العملية مليون جنيه، وبالنسبة للأدوية فإنه لا يدفع أكثر من 10% بحد أقصى 100 جنيه».