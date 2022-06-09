اتحاد المستشفيات العربية: التأمين الصحي الشامل يبشر بمستقبل واعد لمصر

أشاد البروفيسور «توفيق خوجه»، أمين عام اتحاد المستشفيات العربية، بالتجربة المصرية الرائدة في التغطية الصحية الشاملة للمواطنين ونجاحات مشروع التأمين الصحي الشامل، والطفرة التي أحدثتها هيئة الرعاية الصحية بالمنظومة الصحية في مصر، ومنها استراتيجيات إدخال تقنيات طبية جديدة للعلاج والتحول الرقمي للخدمات، مشيرًا إلى أن هذا التطور من أكبر الطفرات التي حدثت في أي دولة على مستوى العالم، وأن ذلك يعكس التوجهات والإرادة السياسية بمصر لتطوير خدمات الرعاية الصحية للمواطنين بأعلى معايير الجودة العالمية.

تنظيم الخدمات المتكاملة للمواطنين تحت مظلة التأمين الصحي

ورحب البروفيسور «توفيق خوجه»، بالتعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية، كونها ذراع الدولة المصرية الرئيسية في ضبط وتنظيم الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا المكانة العربية والدولية للهيئة العامة للرعاية الصحية، ومؤكدًا أنها تمثل مستقبلًا واعدًا لإدارة المستشفيات باحترافية وجدارة إكلينيكية بمصر والمجتمع العربي ككل.

مؤتمر منظمة الصحة العربية

ودعا أمين عام اتحاد المستشفيات العربية خلال فعاليات توقيع اتفاقية تعاون مع هيئة الرعاية الصحية، إلى مشاركة الهيئة العامة للرعاية الصحية في مؤتمر منظمة الصحة العربية المقبل، لعرض تجربة التأمين الصحي الشامل وإنجازاته وأثره على سرعة تطور الرعاية الصحية بمصر، وذلك بحضور وزراء الصحة العرب، ومجموعة من المفكرين والعلماء والأطباء العرب بمختلف التخصصات للتكاتف من أجل المساعدة في أن تكون المنظمة العربية سببًا في تطوير الرعاية الصحية بالوطن العربي، وحائط صد ضد أي جائحة أو طارئة صحية تطول صحة المواطن العربي، وتعميم ثقافة الجودة في المنشآت الصحية العربية، ويهنئ رئيس الهيئة لاختيارها أحد المحكمين للجوائز لقمة الاتحاد المزمع انعقادها في دبي العام القادم.

حضر توقيع البروتوكول من جانب اتحاد المستشفيات العربية «أليس يمين بويز، المديرة التنفيذية، د. يوسف باسيم، عضو المجلس التنفيذي، د. علي أبوقرين، عضو المجلس التنفيذي، د. ميراي خليل، رئيس اللجنة التنظيمية، أ. ناجي الهاني، المستشار القانوني، أ. رانيا صوما، رئيس المشاريع. ومن جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية .. الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، الدكتور أحمد حنفي، مستشار رئيس الهيئة لشئون الرعاية الصحية والعلاجية والتميز الإكلينيكي، الدكتور مصطفى غنيمة، مستشار رئيس الهيئة للتحول المؤسسي ومدير الإدارة العامة لشئون الأفرع، الدكتورة سالي عبدالرؤوف، مدير الإدارة العامة لشئون مكتب المدير التنفيذي بالهيئة».