رضا عبدالعال: طاهر أبو زيد الأنسب لرئاسة اتحاد الكرة.. وكيروش لا يصلح لتدريب المنتخب

طالب رضا عبدالعال، نجم الأهلي والزمالك السابق، محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، بإظهار الدليل على اتهامات اتحاد الكرة المصري وهاني أبوريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي «كاف» بشأن عدم تقدم الأهلي بطلب للاتحاد باستضافة المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا الأخيرة، التي تم تنظيمها في المغرب وتوج بها الوداد المغربي على حساب الأهلي، بعد الفوز على الشياطين الحمر بهدفين مقابل لا شيء.

وأضاف «عبد العال»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مصر جديدة»، الذي يُعرض على شاشة «ETC» وتقدمه الإعلامية إنجي أنور: «يا ريت يا كابتن محمود تطلع الدليل لاتحاد الكرة المصري، وتواجههم به بدلا من الكلام المرسل، حتى يتم محاسبتهم»، معلقًا على نجاح فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي في استضافة بلاده لنهائي البطولة: «فوزي ده دكر مجبتوش ولادة شابوه له على حبه لبلده».

استقالة اتحاد الكرة بالكامل

وطالب نجم الأهلي والزمالك السابق، بضرورة استقالة اتحاد الكرة بالكامل ومحاسبتهم بعد سوء أداء منتخب مصر وتراجع مستوى بطولة الدوري العام والمسابقات المحلية، «من يقول إن كيروش مدرب ناجح جاهل لأنه من أقل وأفشل المدربين الذين دربوا الفراعنة، ومن يدعو لعودته من جديد جاهل»، فيما وصف تصريحات جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري وأحمد مجاهد أمس بـ «بالكارثة» مطالبًا بفتح تحقيق عاجل وسريع معهما.

هل يوافق رضا عبد العال على تدريب الفراعنة؟

وردًا على سؤال «هل توافق لو وصل عرض من اتحاد الكرة المصري لتولي مهمة الفراعنة خلال المرحلة المقبلة بعد سوء نتائج المنتخب»، قال: «لو اتعرض عليا مهمة تدريب منتخب مصر سأتركها، وأتنازل عنها لصالح تاكيس جونياس المدير الفني لبيراميدز، جونياس أفضل مدرب جاء للقاهرة آخر 10 سنوات، لكن اتحاد الكرة يخشى من وجوده لعدم ضمه لاعبين من الأهلي».

فيما شن رضا عبد العال، هجومًا حادًا على الجبلاية، مطالبًا بوجود اتحاد كرة جديد مكلف يقوده طاهر أبو زيد، مشدداً على أن الجبلاية تحتاج لمجلس إدارة أقوى من الأندية، «الكرة المصرية تحتاج لرئيس مجلس إدارة دكر، لأن أزمتها بسبب الأندية، وعدم انتظام المسابقات المحلية، طاهر أبو زيد يتميز بالكفاءة والإدارة الجيدة، وعدم خوفه من الأندية الكبرى، وقادر على إعادة اتحاد الكرة لقوته».