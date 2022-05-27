رضا عبد العال عن مباراة الأهلي والوداد: «الأفضل هيكسب وأنا مش دجال»

قال الكابتن رضا عبد العال الناقد الرياضي ونجم الأهلي والزمالك السابق، إنه يتمنى تتويج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة على التوالي، وأن ذلك سيكون تتويجا لمصر وليست لفريق الأهلي فقط.

الأهلى في أفريقيا يختلف عن مصر

وأضاف رضا عبد العال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد ميري ببرنامج «كلمة السر» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن الفارق بين الأهلي في أفريقيا والدوري المصري يكمن في معرفة مدربين الدوري وحفظهم لكل نقاط القوة والضعف في الأهلي بعكس أفريقيا، ولذلك لا تظهر خطورة النادي الأهلي في معظم ماتشات الدوري ويصعب ذلك البطولة على المدير الفني واللاعبين.

وتابع أن نهائي أفريقيا سيشهد لعبا هجوميا من الفريقين وسيكون لقاء مفتوحا لأن الفريقين لديهم رغبة في التتويج، موضحا أنه لا يحب الحديث عن اختيار المغرب لإقامة المباراة وأن لاعبي الأهلي عليهم الاقتناع أن المباراة مباراة عودة وأن الذهاب انتهى بالتعادل السلبي.

عبد العال: تشجيع الزملكاوية للوداد أو عدم تشجيعهم للأهلي طبيعي

وعن تشجيع الزملكاوية للوداد أو عدم تشجيعهم للأهلي أكد عبد العال أنه شعور طبيعي لدى البعض بعدم تشجيع المنافس ويجب عدم بث الفتنة في هذا الأمر، وعن توقعه للنتيجة قال رضا عبد العال: «هو أنا دجال علشان أتوقع النتيجة ؟».. متمنيا التوفيق للأهلي ممثل الكرة المصرية.