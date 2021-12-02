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رضا عبد العال يلطم بسبب سمير كمونة «أنا عندي القلب» 

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وسام محمد
07:13 ص | الخميس 02 ديسمبر 2021
رضا عبد العال

رضا عبد العال

تعجب رضا عبدالعال، المحلل الفني بقناة «تن»، من رأي سمير كمونة، لاعب الأهلي السابق، حول عدم أحقية مصطفى فتحي، جناح الزمالك، في اللعب بصفوف منتخب مصر، وذلك عقب مباراة الفراعنة أمام لبنان، في دور المجموعات من بطولة كأس العرب.

وسُئل سمير كمونة عن اللاعبين الذين لا يستحقون التواجد في صفوف منتخب مصر، فأجاب قائلا: «مروان حمدي وأحمد فتوح ومصطفى فتحي لا يصلحوا للعب مع منتخب مصر، وهو ما اعترض عليه رضا عبدالعال».

وقال «عبدالعال» ردا على كمونة: «إزاي مصطفى فتحي لا يستحق اللعب في منتخب مصر، وهو اللاعب الوحيد الذي شكل خطورة على منتخب لبنان أمس، بجانب محمد شريف».

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