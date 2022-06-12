طارق رضوان: يجب مراجعة السياسة الاقتصادية طبقا لمتغيرات الوضع الدولي

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الحوار الوطني والحوار السياسي، وجهان لعملة واحدة، فالسياسة الاقتصادية، لابد من مراجعتها طبقًا لمتغيرات الوضع الدولي والإقليمي، ففي التحديات الخاصة بجائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، كان هناك تفكير خارج الصندوق في العديد من الدول، موضحًا أن الحرب الأوكرانية الروسية لها تأثيرات وتداعيات على كثير من الدول ومن بينها مصر.

مصر تعتمد على 70% من وارداتها من القمح من روسيا وأوكرانيا

وأضاف «رضوان»، خلال حواره في برنامج «المشهد»، الذي يُقدمه الإعلامي نشأت الديهي، ويُعرض على شاشة «TeN»، أن مصر تعتمد على 70% من واردتها من القمح من الدولتين المتصارعتين، موضحًا أن السياسات الاجتماعية تمس المواطن المصري بشكل مباشر في الخدمات المختلفة، والسياسات الخاصة بحقوق الإنسان ربما يختزل البعض ملف حقوق الإنسان في الحبس الاحتياطي أو ممارسة مباشرة الحياة السياسية.

المنظمات من مخرجات وتوصيات الحوار

وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الهدف الرئيسي لدعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني تفعيل ما جاء باستراتيجية التنمية 2030 جنبًا إلى جنب مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تتحرك في 4 محاور على راسها مباشرة الحقوق السياسية، مؤكدًا أن دور المنظمات هو أحد مخرجات وتوصيات الحوار واستحداث تشريعات تتواكب معها، فالحوار الوطني ليس بداية انطلاق للحديث وهو انتهاء لفترة بناء يستتبعها انطلاق جديد لابد أن يكون مبني على الاحتواء لجميع الأطياف السياسية والمجتمعية.