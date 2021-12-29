طارق رضوان: التشكيل الجديد لـ«قومي حقوق الإنسان» يضم خبرات سياسية

أثنى النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على التشكيل الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونشره بالجريدة الرسمية.

وأكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان، أن التشكيل الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان يضم العديد من العناصر المتميزة ذات الخبرات السياسية والحقوقية الكبيرة.

كما أشار رئيس لجنة حقوق الإنسان، إلى أن التشكيل الجديد يعبر عن تركيبة سياسية متوزانة إلى حد بعيد حيث يضم شخصيات سياسية من مختلف التوجهات الفكرية، وهو ما يدعم وجود مجلس ذو ثقل عربي ودولي.

طارق رضوان: السفيرة مشيرة خطاب لها تاريخ سياسي وحقوقي طويل

وأشاد طارق رضوان، بتولي السفيرة مشيرة خطاب منصب رئيس المجلس في التشكيل الجديد، لامتلاكها مخزون سياسي ودبلوماسي متراكم، فقد تولت من قبل منصب الأمين العام لمنظمة اليونيسكو التابعة لأمم المتحدة، وكانت سفيرة لمصر في عدة دول، كما عملت على توثيق علاقة مصر بعدد كبير من الدول.

وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان، أن مجلس النواب سيدعم المجلس القومي لحقوق الإنسان بتقديم تعديلات تشريعية تدعم دومًا حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أنه قادر على استكمال ما بدأته مصر منذ مشاركتها فى صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وأوضح أن القيادة السياسية، تعمل وبشكلٍ مستمر على إصدار قرارات وتوصيات عظيمة من شأنها تعزيز الحقوق والحريات لدى المواطن المصري.

التصدي لادعاءات الغرب

كما أكد النائب طارق رضوان، أن التشكيل الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان قادر على دعم وتعزيز الحريات والحقوق المكفولة لدى المواطن، والتصدي أيضًا لادعاءات الغرب.

ونشرت الوقائع المصرية، صباح اليوم، التشكيل الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، والسفير محمود كارم محمود، نائبا، وعدد كبير من الرموز السياسية والفكرية والحقوقية.