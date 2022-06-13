منى ذو الفقار: يجب ترتيب الأب في حضانة الطفل حسب عمره

قالت الخبيرة القانونية منى ذو الفقار، إن برنامج كلمة أخيرة أصبح منبرا للدفاع عن قضايا المرأة والأسرة والمجتمع، موضحة أن القضاة عندهم خبرة هائلة في قضايا الأسرة لكن كان نفسي خلط خبراتهم مع المحامين.

نريد قانونا للأحوال الشخصية كل أسرة تعرف تفهمه

وأضافت الخبيرة القانونية منى ذو الفقار، خلال برنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة on، أن وزير العدل أعلن عقد جلسات استماع للمتخصصين في قضايا الأحوال الشخصية، متابعة: «نريد قانونا للأحوال الشخصية كل أسرة تعرف تفهمه».

وتابعت الخبيرة القانونية: «مش عايزة نفقة المتعة في قانون الأحوال الشخصية الجديد لأن المرأة ليست متاعا، وأريد استخدام لغة بسيطة في تشريع قانون الأحوال الشخصية».

مسلسل فاتن أمل حربي

وأفادت الخبيرة القانونية، أن قانون إجراءات الأحوال الشخصية يتحدث عن كل المشاكل اللي عرضت في مسلسل فاتن أمل حربي: لازم تعديل سريع لقانون إجراءات الأحوال الشخصية وهذا سيحل كل مشاكل فاتن أمل حربي».

أفضل ترتيب للأب في حضانة الطفل

ولفتت الخبيرة القانونية منى ذو الفقار، إلى إن إجراءات الصلح تتم في كل محاكم مصر: «الناس اللي وصلت للمحكمة بيكونوا خلاص قطعوا بعض، في المغرب والجزائر وتونس لا يوجد طلاق شفهي والطلاق يكون أمام المحكمة».

وتابعت الخبيرة القانونية منى ذو الفقار: «قوانين الدول الأخرى مثل المغربي وضع حلولا لمسألة حق الزيارة واستضافة الطفل، أفضل أن يكون ترتيب الأب في حضانة الطفل حسب سن الطفل، في حالة وفاة أحد الأبوين مينفعش الطفل يتحرم من الأب والأم، أنه يجب ضم القضايا في قانون الأحوال الشخصية».