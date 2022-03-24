منى ذو الفقار عن تكريم السيسي للمرأة: كلماته ودودة وصادقة

أشادت منى ذو الفقار، المحامية والحقوقية، بجهود القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي في تكريم المرأة وتمكينها، إذ ذكرت أن الرئيس السيسي يعمل دائما على إنصاف المرأة، مناشدة في الوقت ذاته بضرورة إصدار قانون الأحوال الشخصية بشكل موضوعي، إذ ترى أن كافة مشاريع القوانين التي تقدمت لا تُحقق الحد الأدنى من حقوق المرأة، رغم حرص الرئيس السيسي دائما على حقوق سيدات مصر.

ذو الفقار: سعيدة بتكريم الرئيس

وأضافت «ذو الفقار»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، والذي يعرض على قناة «إم بي سي مصر»، أن تكريم الرئيس السيسي لها وللمرأة المصرية هو أكثر تكريم يمكن أن يُسعد أي إنسان، «التكريم من أهل بلدك ورئيس بلد هو أكثر تكريم يمكن أن يسعد أي إنسان أكثر من أي مؤسسة أخرى»، مؤكدة أنها كانت سعيدة للغاية من تكريم الرئيس لها وتشرفت بذلك.

ذو الفقار: أشعر بسعادة الرئيس حينما يكرم المرأة في أي مناسبة

وأوضحت المحامية والحقوقية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتحدث بصدق شديد وحقيقي، «لما بيقدر بيكون كلامه واصل، زي ما يكون عارف كل واحدة بشكل شخصي، لما يبقى في احتفالية للمرأة الرئيس السيسي بيبقى سعيد، الرئيس قال لي كلمات ودودة وصادقة وممتنة للغاية لما قدمه لنا، الرئيس السيسي لما بيتكلم عن حقوق المرأة وإنصافها بيكون حقاني وأشعر بسعادته دائمًا حينما يكرم المرأة في أي مناسبة».