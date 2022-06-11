نهاد أبو القمصان تقدم 5 مقترحات لتعديل قانون الأحوال الشخصية

طرحت المحامية نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، 5 مقترحات لتعديل قانون الأحوال الشخصية، حيث وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مايو الماضي، بمناقشة قانون الأحوال الشخصية في مصر، مطالبًا بوضع قانون منصف ومتزن للأحوال الشخصية.

مقترحات لتعديل قانون الأحوال الشخصية:

وكتبت «أبو القمصان»، عبر صفحتها على موقع فيس بوك، المقترحات التالية:

في حال الخلاف أو الانفصال:

1- الاتفاق الودي: يقوم به محامون وتوثقه محكمة الأسرة ثم صيغة تنفيذية.

2- المأذون «الطريق المنفرد من الزوج» ويُحيله إلى المحكمة مباشرة مع إصدار شهادة الطلاق ثم تحديد جلسة مباشرة بالمحكمة لترتيب حقوق الطلاق.

3- الطلاق بمطلب من المرأة «خلع أو طلاق بالمحكمة» حيث يتم ترتيب كل الاتفاقات أمام المحكمة.

4 - تختص محكمة الأسرة لدى رفع أول دعوي، بإعداد ملف الأسرة تودع فيه أوراق هذه الدعوى، ويتم النظر خلال 60 يوماً في جميع الحقوق المترتبة على العلاقة الزوجية لتشمل جميع الدعاوى الأخرى المتعلقة بذات الأسرة ويتم حسمها خلال ثلاث أشهر من بدء الخصومة.

5 - محددات في قانون الأحوال الشخصية:

- الاعتراف بالأهلية القانونية للنساء.

- حق الأم في الولاية على الأطفال وفي المعاملات المالية والقانونية لأطفالها.

- عدم الاقتصار على مذهب الإمام أبي حنيفة كمرجع وحيد.

- تنظيم الطلاق وجعله أمام القاضي لحسم الحقوق المترتبة عليه.

- تنظيم تعدد الزوجات بتحقق القاضي من شرط علم الزوجة.

تعليق الرئيس السيسي على قانون الأحوال الشخصية

وقال الرئيس السيسي إن قانون الأحوال الشخصية من أخطر القضايا التي تواجه المجتمع، ومطلوب وضع قانون منصف ومتزن، قائلا إن الدين يضع الضمير عامل ضبط، وهذ لا يُغيب إجراءات الدولة.

وذكر الرئيس، أن التفكك الأسري يؤثر على مستقبل الأجيال القادمة، مشيرًا إلى أن مشاكل الأحوال الشخصية تؤدي لعزوف الشباب عن الزواج وتكوين أسرة، موضحا أن عقد الزواج هو الحاكم، والقانون منظم لقضية الطلاق، مشددا على أننا نحتاج أن يكون هناك توازنًا في الخصومة.