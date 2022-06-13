إطلاق نار جديد في الولايات المتحدة.. والسعودية تحبط عملية تهريب مخدرات

شهدت عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث أمنية، توعت ما بين إطلاق نار وإحباط عمليات تهريب مواد مخدرة.

في الولايات المتحدة، لقى شخصان مصرعهما، وأصيب 4 آخرين بينهم حالة حرجة، جراء إطلاق نار في ملهى ليلي في «ولاية إنديانا» الواقعة في مناطق الغرب الأوسط، أمس الأحد، وأوضحت الشرطة الأمريكية، أن إطلاق نار وقع في ملهى «بلايوس» بمدينة جاري جنوب مدينة «شيكاغو».

وأشارت الشرطة الأمريكية، إلى أن القتيلين: رجل «34 عاما» وامرأة «26 عاما»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

من جانبها، أوضحت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية في نشرتها باللغة الإنجليزية، إن عملية إطلاق النار، واحدة من بين من 263 عملية إطلاق نار جماعي في البلاد، خلال العام الجاري 2022.

«أيداهو فولز» ستدفع 11.7 مليون دولار لـ أمريكي بعد قضائه في السجن لمدة 20 عاما

وفي سياق متصل، نال أمريكي يدعى «كريستوفر تاب»، يبلغ من العمر «45 عاما»، تسوية سيحصل بمقتضاها على 11.7 مليون دولار ستدفعها بلدية «أيداهو فولز» في ولاية أيداهو، الواقعة في المنطقة الشمالية الغربية من الولايات المتحدة، تعويضا عن فقدان حريته 20 عاما قضاها في السجن عن جريمة اغتصاب وقتل فتاة تدعى «أنجي دودج»، لم يرتكبها.

ورفع تاب، الدعوى قضائية على مدينة «أيداهو فولز» وإدارة شرطة المدينة في محكمة اتحادية في أكتوبر 2020، فيماوافق مجلس المدينة على التسوية يوم الخميس الماضي.

من جانبه، قال تاب، في بيان، إن لا يمكن لأي مبلغ أن يعوض أكثر من 20 عاما من حياتي التي قضيتها في السجن بسبب جرائم لم أرتكبها، مضيفا، إن التسوية ستساعده على المضي قدما في حياته، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «أسوشيتيد برس» الأمريكية.

وأدين تاب في القضية في عام 1998، وتمكن من تبرئة ساحته في عام 2019، بفضل«مشروع البراءة»، برنامج تشرف عليه مجموعة غير ربحية، بهدف مراجعة الجرائم من خلال تقنية الحمض النووي.

بدورها، قدمت عمدة المدينة، ريبيكا كاسبر، في بيان، اعتذارها عن دور المدينة في إدانة تاب، معربة عن أملها في أن تساعد التسوية والاعتذار في إغلاق القضية، وتعهدت بمراجعة سياسات المدينة،خاصة فيما يتعلق بالاستجوابات، لمنع تكرار ما حدث في قضية تاب، وفقا لما ذكره موقع «كيه إس أل» الأمريكي، ونشر الموقع الأمركي رسالة الاعتذار.

السلطات السعودية تحبط تهريب 67.766 قرص «إمفيتامين المخدر» بـ«منطقة الرياض»

وأحبطت السلطات الأمنية السعودية، أمس الأحد، محاولة تهريب 67.766 قرص «إمفيتامين المخدر» في الميناء الجاف بـ«منطقة الرياض»، مخبأة في شحنة فلاتر مضخات مياه، وألقت «المديرية العامة لمكافحة المخدرات»، القبض على على مستقبل الشحنة «مقيم من الجنسية السورية بمحافظة جدة»، بالتعاون مع الجانب القطري، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».

ألقت شرطة «محافظة القنفذة»، القبض على سعودي؛ لنقله 9 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، فيما، تمكنت شرطة «جدة» من القبض على 6 أشخاص بينهم مواطن و3 مقيمين ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية ومقيم من الجنسية السورية، ارتكبوا حادثة جنائية، تمثلت سرقة سيارة نقل يوقدها أحد الوافدين تحتوي على بضاعة تُقدر قيمتها بمبلغ «250 ألف ريال».

أفغاني يقتل 9 أفراد على الأقل من عائلته بينهم 4 أطفال في «زرنج» جنوب البلاد

وفي أفغانستان، قتل رجل، 9 أفراد على الأقل من عائلته، بينهم 4 أطفال، وأصاب آخرين، مساء أمس الأحد، في مدينة «زرنج» جنوب البلاد، فيما لم تتضح بعد دوافعه لارتكاب الجريمة

وقال مسؤولو من حركة «طالبان» بولاية نيمروز، إن القاتل فر من المنطقة بعد ارتكاب الجريمة، حيثُ تجري ملاحقته من أجل اعتقاله، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي الجزائر، استمع عميد قضاة التحقيق لدى محكمة «الدار البيضاء» بـ«الجزائر العاصمة»، مساء أمس الأحد، لأقوال 6 أشخاص مشتبه فيهم في وفاة شابين على متن طائرة تابعة لشركة «الخطوط الجوية الجزائرية» في مطار هواري بومدين الدولي.

وكانت السلطات الجزائرية، أصدرت أمرا بالتوقيف الإداري لـ9 أشخاص من بينهم مسؤولون من المديرية العامة الأمن الوطني ومطار الجزائر على خلفية الحادث.