السعودية تحبط عمليات تهريب مخدرات للداخل وتقبض على 50 متهما (فيديو)

أحبطت قوات الأمن السعودية عمليات تهريب كمية كبيرة من المخدرات إلى عدد من مناطق المملكة العربية السعودية، وألقت القبض على 50 متهما، بينهم مواطنون سعوديون وآخرون من جنسيات أخرى.

وقال المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة لحرس الحدود، العقيد مسفر القريني: إن المتابعة الأمنية لمحاولات تهريب المخدرات لـ المملكة العربية السعودية، أسفرت عن تمكن الدوريات البرية والبحرية في مناطق مكة المكرمة وجازان وعسير ونجران وتبوك من إحباط محاولات تهريب 279,010 أقراص من الإمفيتامين المخدر، و330 كيلوجراما من الحشيش المخدر، و39 طنا و934 كيلوجراما من القات المخدر.

وأضاف المتحدث باسم المديرية العامة لحرس الحدود في السعودية، أنه: تم القبض على 50 متهما، منهم 27 مواطنا، و23 مخالفا لنظام أمن الحدود؛ من بينهم 10 إثيوبيين، و6 بنجلادشيين، و4 يمنيين، و2 من الجنسية الصومالية و1 من الجنسية الهندية، وجرى إيقافهم جميعا، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص، وذلك حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية عن صحيفة عكاظ السعودية.