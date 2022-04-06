السعودية تحبط عمليات تهريب مخدرات للداخل وتقبض على 50 متهما (فيديو)
محاولات التهريب شملت مكة المكرمة وجازان وعسير ونجران وتبوك
كتب:
خالد عبد الرسول
10:43 م | الأربعاء 06 أبريل 2022
السعودية تحبط عمليات تهريب مخدرات
أحبطت قوات الأمن السعودية عمليات تهريب كمية كبيرة من المخدرات إلى عدد من مناطق المملكة العربية السعودية، وألقت القبض على 50 متهما، بينهم مواطنون سعوديون وآخرون من جنسيات أخرى.
وقال المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة لحرس الحدود، العقيد مسفر القريني: إن المتابعة الأمنية لمحاولات تهريب المخدرات لـ المملكة العربية السعودية، أسفرت عن تمكن الدوريات البرية والبحرية في مناطق مكة المكرمة وجازان وعسير ونجران وتبوك من إحباط محاولات تهريب 279,010 أقراص من الإمفيتامين المخدر، و330 كيلوجراما من الحشيش المخدر، و39 طنا و934 كيلوجراما من القات المخدر.
#فيديو إحباط تهريب مخدرات إلى جازان ونجران وعسير ومكة وتبوك والقبض على 50 متهماً #عاجل #عكاظ https://t.co/AGywoFA2Wq pic.twitter.com/Dy8M8gz94k— عكاظ (@OKAZ_online) April 6, 2022
وأضاف المتحدث باسم المديرية العامة لحرس الحدود في السعودية، أنه: تم القبض على 50 متهما، منهم 27 مواطنا، و23 مخالفا لنظام أمن الحدود؛ من بينهم 10 إثيوبيين، و6 بنجلادشيين، و4 يمنيين، و2 من الجنسية الصومالية و1 من الجنسية الهندية، وجرى إيقافهم جميعا، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص، وذلك حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية عن صحيفة عكاظ السعودية.