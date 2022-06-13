5 نصائح ذهبية للزوجين في بداية حياتهما.. «اسمعوا بعض كويس وخططوا سوا»

قدم برنامج «مودة» الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، العديد من النصائح التي وصفها بالذهبية للمتزوجين في بداية حياتهم.

وأشار البرنامج، على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إلى أنّ هدف برنامج مودة تدعيم الشباب المُقبل على الزواج بالمعارف والخبرات اللازمة؛ لتكوين الأسرة وخفض معدلات الطلاق.

نصائح التضامن للمتزوجين حديثا

ولفت برنامج «مودة»، الذي أطلقته التضامن إلى أن النصائح تمثلت فيما يلي:

- اسمعوا بعض كويس.

- خططوا للبيت سويا.

- قسموا المهام بينكم.

- ودوا أهل بعض.

- حفظ المشاكل بينكم.

كما وجه برنامج «مودة» العديد من النصائح لمساندة الزوج وقت الأزمة مثل «فترة وهتعدى، هنظبط الميزانية على الموجود، متشيلش هم».

وأكدت التضامن، أن برنامج «مودة»، يهدف إلى توفير معارف أساسية للشباب المقبلين على الزواج، مثل كيفية اختيار شريك الحياة والحقوق والواجبات على كل من الزوجين، والمهارات الوالدية، وكيفية حل المشكلات الزوجية، وكذلك المشكلات الاقتصادية للأسرة وإدارتها الصحة الإنجابية.

أهداف برنامج «مودة»

وحددت الوزارة أهداف برنامج مودة، كالتالي:

- تفعيل جهات فض المنازعات الأسرية للقيام بدورها في الحد من حالات الطلاق.

- الارتقاء بخدمات الدعم والإرشاد الأسري لمساعدة حديثي الزواج والأزواج منخفضي التوافق.

- يهدف برنامج الحفاظ على كيان الأسرة المصرية «مودة» إلى مراجعة التشريعات التي تدعم كيان الأسرة وتحافظ على حقوق الطرفين والأبناء.

وأوضحت التضامن على الموقع الرسمى لها، أنه تم تطوير مادة علمية بمشاركة مجموعة من الأساتذة المتخصصين وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان تنقسم إلى ثلاثة أجزاء أساسية:

اجتماعي: التواصل الإيجابي، وفهم الاختلافات والتعامل معها، وتوزيع الأدوار بين الزوجين، وتنمية مهارات التربية الوالدية، والتعامل مع المشكلات، كما تم العمل على تصحيح المفاهيم الاجتماعية الخاطئة بشأن تنظيم الأسرة.

تم العمل على أبعاد العنف الأسري والاجتماعي ومشكلة التعاطي وتداعياتها السلبية على الأسرة وأسـاليب إدارة المـوارد الاقتصاديـة (داخل) الأسرة، كما تم العمل على تصحيح المعلومات الأساسية للصحة الإنجابية، ومرحلة الحمل، والتوعية بخطورة ختان الإناث وخطورة الزواج المبكر.