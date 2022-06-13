السيسي: «صناعة اللحوم متكاملة والـ 100 ألف رأس تكلفتها 5 مليارات جنيه»
كتب:
نرمين عفيفي
11:28 ص | الإثنين 13 يونيو 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن دخول مصر لصناعات اللحوم كان متأخرا: « الموضوع مش مجرد إني بأكل ماشية وخلاص، دي صناعة متكاملة وتكلفة تنفيذها وتأهيل الناس علشان تشتغل فيها بتآخد وقت، كنا بنتكلم في مليون رأس وخلال الـ7 سنين اللي فاتو كل اللي جه 71 ألف رأس وده رقم بسيط ومتواضع، والـ100 ألف رأس تمنها 5 مليارات جنيه».
وأضاف الرئيس خلال حديثه في حفل افتتاح مشروعات الإنتاح الحيواني والألبان والمجاز الآلية في مدينة السادات: «طموحنا هنا الهدف منه الناس ومصلحة الناس.. أوعوا تفتكرو حلم السلالات المتقدمة في إنتاج اللحوم والألبان حلم مش من حقنا نحلمه، بس عمرنا ما نحلمه وننفذه كدا وخلاص، ممكن تقولي هعملك برنامج في 10 سنين، ده مش هينفع.. إزاي معرفش، ولما قولت القطاع الخاص يبقى معانا ده لأنه عنده إجراءات عمل وإجراءات أفضل مننا».