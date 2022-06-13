السيسي: المفروض الأسعار تبقى أكتر من كده بكتير.. شوفوا أوروبا

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن الأسعار التي يشهدها السوق المصري حاليًا، قائلًا: «المفروض الأسعار في مصر تبقى أكتر من كده بكتير، وأنا والله مش بقول كده عشان أجامل الحكومية يعني، وهديكم مثال بالدول الأوروبية والغربية، سياسة دول الاتحاد الأوروبي هو أن لا تزيد نسبة التضخم عن 2%».

وأضاف «السيسي»، خلال افتتاح مشروعات الثروة الحيوانية والألبان والمجازر بمدينة السادات: «دي كانت ثوابت عندهم سنوات طويلة جدًا بكل المتغيرات الدولية، النهاردة بنلاقي فيه بعض الدول 5%، وبعض الدول 9%، ودول 11%».

السيسي: التضخم حصل بسبب الحرب

وتابع الرئيس: «بتكلم على دول غنية وعندها أنظمة مستقرة، أنظمة إدارية وسلاسل غذاء وتسعير وحوكمة، ومش كده وبس ومعندهاش عامل مهم جدًا جدًا موجود عندنا وهو عامل النمو السكاني، فيه دول من 40 سنة عدد سكانها مزدتش، وده عامل مهم لازم يتحط في الاعتبار، وبالرغم ده، حصل بسبب الحرب تضخم وزيادة في الأسعار».