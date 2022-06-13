5 نصائح لمنع اختراق «الراورتر» بعد اكتشاف 500 ثغرة أمنية

قدم باحثون فى أمن المعلومات بشركة كاسبرسكي عددا من النصائح لمستخدمى الإنترنت، لحماية أجهزة الراوتر من الاختراق، وذلك بعد اكتشاف نحو 500 ثغرة أمنية في أجهزة الراوتر، من بينها 87 ثغرة خطرة، تؤثر على الأجهزة ذات الثغرات الأمنية في كل من المنازل والمؤسسات، وتتجاوز أخطارها مسألة اختراق البريد الإلكتروني، لتصل إلى الأمن المادي للمنازل.

وقال الباحثون، في ورقة صدرت أمس، إنه لا يجب على مستخدمى خدمات الإنترنت، شراء الأجهزة الذكية المستعملة، فهى تعتبر ممارسة غير آمنة، إذ إن بإمكان مالكيها السابقين «تعديل» برمجياتها الثابتة لمنحهم القدرة على التحكّم بها عن بُعد، في منزل مشتريها عبر «راوتر» مُخترق.

الحرص على اختيار واحدة معقدة مع تغييرها بانتظام

أضاف الباحثون، أنه يجب ضرورة تغيير كلمة المرور الافتراضية التي تأتي مع الراوتر، والحرص على اختيار واحدة معقدة مع تغييرها بانتظام، والامتناع عن مشاركة الأرقام التسلسلية أو عناوين IP أو غيرها من المعلومات الحساسة المتعلقة بالأجهزة الذكية على الشبكات الاجتماعية، استخدام تشفير WPA2، باعتباره الأكثر أمنًا لنقل البيانات.

هناك حاجة إلى هذه الميزة فينبغي تعطيلها عند عدم الاستخدام

تابع المستخدمون فى تحذيراتهم، أنه يجب تعطيل القدرة على الوصول عن بُعد في إعدادات جهاز الراوتر، وإذا كانت هناك حاجة إلى هذه الميزة، فينبغي تعطيلها عند عدم الاستخدام، لمزيد من الأمان، يمكن للمستخدم تحديد عنوان ثابت لبروتوكول الإنترنت وتعطيل بروتوكول «التهيئة الآلية للمضيف» (DHCP)، فضلًا عن حماية شبكة الإنترنت اللاسلكية باستخدام فلتر «عنوان التحكم بالنفاذ للوسط» (MAC).

أحدث المعلومات المتعلقة بالثغرات المكتشفة في أجهزة الراوتر

وأشار باحثو أمن المعلومات فى شركة كاسبيرسكي، إلى أنه تتطلب هذه الإجراءات ضبطًا يدويًا لإعدادات العديد من الأجهزة المتصلة بالراوتر، في عملية طويلة ومعقدة، لكنها ستصعّب على مجرمي الإنترنت اختراق الشبكة، والتحقّق دائمًا من أحدث المعلومات المتعلقة بالثغرات المكتشفة في أجهزة الراوتر، والتحديثات والتصحيحات البرمجية التي يصدرها المطورون، والمسارعة إلى تثبيتها في الوقت المناسب، الحرص على تثبيت حل أمني خاص يساعد في حماية الشبكة المنزلية وجميع الأجهزة المتصلة.