تحذير عاجل.. اكتشاف 87 ثغرة أمنية خطيرة في أجهزة الراوتر

تُعدّ أجهزة التوجيه الشبكي «الراوتر»، ضرورية لاتصالات الشبكات اللاسلكية «واي فاي»، وتُضاف ملايين أجهزة الراوتر الجديدة يوميًا في المنازل وأماكن العمل حول العالم.

اكتشفت أكثر من 500 ثغرة أمنية

ووفقًا لدراسة تحليلية أجرتها كاسبرسكي، اكتشفت أكثر من 500 ثغرة أمنية في أجهزة الراوتر في العام 2021، بينها 87 ثغرة خطرة.

وتؤثر التهديدات التي تنطوي عليها هذه الأجهزة ذات الثغرات الأمنية في كل من المنازل والمؤسسات، وتتجاوز أخطارها مسألة اختراق البريد الإلكتروني لتصل إلى الأمن المادي للمنازل.

ترقية جهاز الراوتر أو تأمينه

وبرغم ذلك، من النادر أن يحسب المستخدمون حسابًا لأمن أجهزتهم، إذ لم يفكر 73% من المستخدمين مطلقًا في ترقية جهاز الراوتر أو تأمينه، وفقًا للدراسة، ما يجعله أحد أكبر التهديدات التي تواجهها أجهزة إنترنت الأشياء اليوم.

تمكّن مجرمي الإنترنت من الوصول إلى الشبكة وتثبيت برمجيات خبيثة

ويُعدّ الراوتر محور الشبكة المنزلية، إذ يمكن من خلاله وصول جميع أجهزة المنزل الذكية إلى الإنترنت وتبادل البيانات، وبالتالي فإن إصابته قد تمكّن مجرمي الإنترنت من الوصول إلى الشبكة وتثبيت برمجيات خبيثة على أجهزة الحاسوب والهواتف المتصلة بها لسرقة البيانات الحساسة والصور وملفات العمل، ما قد يتسبب في أضرار لا يمكن إصلاحها.

حسابات البريد الإلكتروني او الحسابات البنكية

وبإمكان المحتالين من خلال الراوتر المصاب أيضًا توجيه المستخدمين إلى صفحات تصيّد تتستّر في هيئة بريد الويب أو مواقع الخدمات المصرفية التي يكثر استخدامها، وبالتالي فإن أية بيانات يُدخلها المستخدمون في هذه الصفحات، سواء كانت بيانات تسجيل الدخول إلى حسابات البريد الإلكتروني او الحسابات البنكية أو تفاصيل البطاقات المصرفية، ستقع على الفور في أيدي المحتالين.