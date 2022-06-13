عاجل .. حبس طبيبة التخسيس دعاء سهيل 3 أشهر وتغريمها 100 ألف جنيه

قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم، في قضية طبيبة التخسيس دعاء صبحي محمد سهيل، الشهيرة إعلاميًا بـ«دعاء سهيل» رقم 819 لسنة 2022 جنح الاقتصادية، المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية، ومتهم آخر معها يدعى محمد علي محمد عبدالعزيز.

حبس دعاء سهيل

وقضت المحكمة برئاسة المستشار محمود عابدين، وعضوية المستشارين إبراهيم صالح، محمود يحيى، بحبس المتهمة الأولى دعاء سهيل 3 أشهر مع الشغل والنفاذ، وتغريمها 100 ألف جنيه عما نُسب إليها من اتهامات والمصادرة والنشر للارتباط، وبتغريم المتهم الثاني مبلغ 20 ألف جنيه عما نُسب إليه من تهم للارتباط والمصادرة.

تفاصيل واقعة طبيبة التخسيس

وتعود أحداث القضية إلى أنّ المتهمة اعتادت الظهور عبر البرامج التلفزيونية وحساباتها وقناتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مدّعية كونها طبيبة بشرية متخصصة غير مسجلة في سجلات الأطباء، وأعلنت عن منتجات غير مسجلة ومجهولة المصدر ينخدع المتعاملون معها في هذا الشأن، وعاونها المتهم الثاني في الجرائم المسندة إليها.