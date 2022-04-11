النيابة تتسلم تحريات اتهام دعاء سهيل بالترويج لأدوية مجهولة المصدر

تسلمت نيابة الشؤون المالية والتجارية، التحريات التكميلية في اتهام دعاء سهيل، بالترويج لأدوية مجهولة المصدر غير مسجلة بوزارة الصحة.

تفاصيل ترويج خبيرة التغذية أدوية مجهولة المصدر

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود تحريات إلى لإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بوزارة الداخلية، تفيد بممارسة دعاء سهيل نشاطا طبيا، والترويج لأدوية مجهولة المصدر غير مسجلة بوزارة الصحة.

كما أوضحت التحريات أن المتهمة روّجت لتلك الأدوية عبر شاشات القنوات الفضائية، وادعت أن تلك الأدوية تقضي على السمنة وتساعد على التخسيس، وتبين من التحريات والبلاغات أن الأدوية التي روّجت لها مجهولة وغير مصرح بتداولها من الجهات المختصة.

التحريات: المتهمة تزعم أنها خبيرة في السمنة والتخسيس

وتبين من التحريات أنها ادعت أنها خبيرة في مجال سمنة والتخسيس، إذ ظهرت في العديد من البرامج الفضائية، أعلنت خلالها عن منتجات مجهولة المصدر، وأكدت أنها تقي من أضرار السمنة، وتساعد على التخسيس بشكل سريع، مما قد يشكل خطورة على صحة المواطنين، وادعت دعاء أنها حاصلة على دكتوراه التغذية العلاجية من الخارج من إحدى الجامعات