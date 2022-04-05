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عاجل.. حجز متهم جديد في قضية دعاء سهيل بعد ضبطه بكمية من الأدوية

كتب:

بسمة عبدالستار
01:01 م | الثلاثاء 05 أبريل 2022
دعاء سهيل

دعاء سهيل

قررت نيابة الشؤون المالية والتجارية بالقاهرة الجديدة، حجز «محمد.ع» متهما في قضية الغش التجاري، «قضية دعاء سهيل» خبيرة التغذية، ويعرض علي النيابة، صباح غدٍ، برفقه الأحراز التي ضبطت بحوزته «أدوية، وهاتفين محمولين».

كما طالبت بسرعة وصول تحريات مباحث المصنفات وحماية حقوق الملكيه الفكرية، لبيان دوره في الواقعة، وعما إذا كان على علم بأن الأدوية التي ضبطت بحوزته غير مسجلة بوزارة الصحة وهيئة الدواء المصرية ومجهولة المصدر ودون فواتير.

بلاغ ضد دعاء سهيل

تعود تفاصيل الواقعة عندما وردت تحريات للإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بوزارة الداخلية، تفيد ممارسة خبيرة التغذية دعاء سهيل نشاطا طبيا، والترويج لأدوية مجهولة المصدر غير مسجلة بوزارة الصحة.

كما أنها روّجت لتلك الأدوية عبر شاشات القنوات الفضائية، وادعت أن تلك الأدوية تقضي على السمنة وتساعد على التخسيس. وتبين من التحريات والبلاغات أن الأدوية التي روّجت لها مجهولة وغير مصرح بتداولها من الجهات المختصة.

خطورة على صحة المواطنين

كما تبين من التحريات أنّها ادعت أنها خبيرة في مجال سمنة والتخسيس، إذ ظهرت في العديد من البرامج الفضائية، أعلنت خلالها عن منتجات مجهولة المصدر، وأكدت أنها تقي من أضرار السمنة، وتساعد على التخسيس بشكل سريع، ما قد يشكل خطورة على صحة المواطنين، وادعت دعاء أنها حاصلة على دكتوراه التغذية العلاجية من الخارج من إحدى الجامعات.

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