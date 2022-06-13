خبير تكنولوجي: أشياء تدمر بطاية هاتفك الأيفون.. تعرف على طرق علاجها

أصدر أحد خبراء مؤسسة TECH التكنولوجية تحذيرًا شديدا بشأن ميزة تدمر بطاية «الأيفون»، وتستنزف الشحن، مقترحا طريقة سهلة لإصلاحها.

وقال الخبير David Payette إن الغالبية العظمى من مشكلات بطارية iPhone مرتبطة بالبرمجيات، حيث أن إحدى الميزات التي تستنزف بطاريتك هي التتبع، وفق لموقع «ذا صن»، البريطاني.

تتبع الموقع يفسد شحن البطارية

وأضاف أن iPhone يتتبع موقعك ويسجله أينما ذهبت، مما يستهلك الكثير من عمر البطارية، كما تستنزف خدمة البريد الإلكتروني بطاريتك، ويحدث هذا عندما يحافظ جهاز iPhone الخاص بك على اتصال دائم بالخادم حتى تتمكن من إرسال رسائل البريد الإلكتروني واستلامها على الفور.

تغيير إعدادات البريد الإلكتروني

وأشار إلى أنه لإصلاح ذلك، ستحتاج إلى تغيير الإعداد الخاص بك من الهاتف، ولذلك عليك القيام بالانتقال إلى الإعداد ثم البريد ثم الحساب، الضغط على جلب بيانات جديدة وقم بإيقاف التشغيل من خلال الضغط في الجزء العلوي من الشاشة.

ثم قم بالتمرير إلى أسفل واختر «كل 15 دقيقة» تحت الجلب، وإذا أمكن، انقر فوق كل حساب بريد إلكتروني فردي وقم بتغييره للجلب.

وتتمثل الخطوة التالية لتوفير بعض طاقة البطارية في إيقاف تشغيل خدمات الموقع غير الضرورية، من خلال الإعدادات والبحث عن الخصوصية واضغط على خدمات الموقع، وانقر على مشاركة موقعي.

ثم قم بالتمرير لأسفل وانقر فوق خدمات النظام وقم بإيقاف تشغيل كل شيء باستثناء Emergency SOS و Find My iPhone و Motion Calibration & Distance وأي شيء آخر تعتقد أنه يستحق تركه.

وانقر فوق المواقع المهمة وقم بإيقاف تشغيلها والعودة إلى خدمات النظام وإيقاف تشغيل جميع المفاتيح الموجودة ضمن تحسين المنتج وتشغيل رمز شريط الحالة، مما سيجعل سهمًا صغيرًا يظهر في المرة التالية التي تستخدم فيها موقعك.

وكذلك إيقاف تشغيل iPhone Analytics من خلال التوجه إلى الإعدادات واضغط على الخصوصية وانتقل لأسفل حتى ترى التحليلات والتحسينات، وقم بإيقاف تشغيل المفتاح الموجود بجوار Share iPhone Analytics و Share iCloud Analytics.

سيؤدي هذا إلى منع جهاز iPhone الخاص بك من إرسال البيانات تلقائيًا إلى Apple حول كيفية استخدام هاتفك، وسيساعدك أيضًا إغلاق تطبيقاتك كل يوم أو يومين.

ويمكنك القيام بذلك عن طريق النقر المزدوج على زر الصفحة الرئيسية أو التمرير لأعلى من أسفل إلى وسط الشاشة لفتح مبدل تطبيقات iPhone، ولإغلاق أحد التطبيقات، استخدم إصبعك للتمرير لأعلى على التطبيق وادفعه بعيدًا عن الجزء العلوي من الشاشة.

واشار إلى إن إيقاف تشغيل 5G وتشغيل الوضع الداكن سيساعدان، وإعلاق تطبيقات صغيرة التي تعمل باستمرار في الخلفية.