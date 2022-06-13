«الصحة» توضح أسباب الإفرازات الدمعية لدى الأطفال ومتى يتوجب زيارة الطبيب؟

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن 3 أسباب لزيادة إفراز عيون الطفل للدموع بغزارة، ألا وهي التهاب الملتحمة، وارتفاع ضغط العين نتيجة المياه الزرقاء الخلقية، وأيضًا انسداد الخلايا الدمعية، ولفتت الوزارة أن المولود الذي يتراوح عمره ما بين شهرين و3 أشهر يفرز كميات قليلة من الدموع.

كثرة إفراز الأطفال للدموع

ومن أكثر المشكلات التي تثير قلق الأمهات هي كثرة إفراز الأطفال للدموع، فعند زيادة تلك الإفرازات الدمعية واستمرارها لفترة، يتطلب الأمر زيارة الطبيب المختص لاستشارته، ربما تكون حالة مرضية يعاني منها الطفل وتتطلب التدخل فورًا للعلاج.

وكثير من الأحيان، يولد العديد من الأطفال بقناة دمعية غير مكتملة وذلك يأخذ في الاعتبار كونه «عيب خلقي»، فبالتالي يعاني الأطفال من الانسداد الجزئي بالقناة الدمعية، وبدلًا من أن تسيل الدموع في اتجاه الأنف تعود مرة أخرى للعين، ليبدأ الطفل في إفراز الدموع بغزارة.

مبادرة الرئيس السيسي «رعاية الأم والجنين»

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أنه منذ انطلاق مبادرة رئيس الجمهورية التي تهدف إلى العناية بصحة الأم والجنين في مارس 2020 حتى اليوم، تم فحص مليون و490 ألف سيدة، حيث يشارك في تلك المبادرة أكثر من 4000 فريق طبي.

وكشفت وزارة الصحة عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، أنه يتم متابعة حالة الأم والطفل المولود، لمدة 42 يومًا منذ وقت الولادة، موضحةً أن المبادرة تشمل 90 مركزا للإحالة بفيروس B الالتهاب الكبدي الوبائي، وفيروس نقص المناعة البشري، و163 مركزا للإحالة لمرضى الزهري، وإجراء تحاليل السكر بالدم والقياسات الفيزيائية.

وتابعت وزارة الصحة أن مواعيد العمل في الوحدات الصحية المعنية بتنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعمل طوال أيام العمل الرسمية، من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 2 ظهرًا، حيث أن المراكز الخاصة بالمبادرة منتشرة في جميع محافظات الجمهورية، فيما حددت الخط الساخن 15335 للاستفسار عن أي معلومات للمبادرة.