وكيل وزارة الصحة بالشرقية يطمئن على حالات النزلات المعوية بمستشفى ديرب نجم

قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور على مستشفى ديرب نجم المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والاطمئنان علي الخدمات الطبية المقدمة لحالات النزلات المعوية بالمستشفى.

حالات مستشفيات ديرب نجم والإبراهيمية المركزي

جاء ذلك بعد تردد عدد من الحالات على مستشفيات ديرب نجم والإبراهيمية المركزي، تعاني من آلام بالبطن، وادعائهم تناول وجبة أسماك مشوية من بائع متجول.

وأشرف وكيل الوزارة بنفسه على إجراء كافة الفحوصات الطبية والمعملية اللازمة للمرضى بمستشفي ديرب، وصرف العلاج اللازم لهم، وذلك في حضور فريق من وزارة الصحة والسكان، قطاع الطب الوقائي تحت إشراف السيد الدكتور عمرو قنديل رئيس القطاع، وصلاح سالم رئيس مركز ومدينة ديرب نجم، والقيادات الأمنية بديرب نجم، ووكيل المديرية ومدير عام الطب الوقائي، ولم يغادر وكيل الوزارة المستشفى إلا بعد استقرار جميع الحالات وخروجهم تحسن، باستثناء 3 حالات بمستشفى الإبراهيمية ما زالت تتلقى الرعاية الصحية بالمستشفي.

اتخاذ الإجراءات الوقائية

وأوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة أنه تم تكليف الإدارة العامة للطب الوقائي، وإدارة مراقبة الأغذية بالمديرية، بالتنسيق مع الإدارة الصحية بديرب نجم، والإبراهيمية، باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، مشيراً إلى أنه خلال هذه الفترة كان هناك تواصل مستمر بين قطاع الطب العلاجي وقطاع الطب الوقائي، والإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة والسكان، مع وكيل الوزارة للاطمئنان علي سير العمل، والخدمة الطبية المقدمة للحالات أولاً بأول، مقدماً الشكر لمديري المستشفيات والفرق الطبية ورجال الشرطة، وجميع المشاركين في هذا العمل نظراً للجهود المخلصة المبذولة لصالح المرضي والمواطنين بمحافظة الشرقية.