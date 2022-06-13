«كورسات ببلاش» منها تسويق وتحول رقمي.. اعرف طريقة التقديم

مع بدء موسم الإجازات الصيفية وانتهاء العام الدراسي تحديدًا، يعمل العديد على استغلال أوقات الفراغ، والاستفادة منها قدر الإمكان، وكذلك العمل على تطوير المهارات الشخصية.

ويبدأ الكثيرون رحلة البحث عن الدورات التدريبية، خاصة في أكتر المجالات التي يتطلبها سوق العمل، أو أكثر المجالات التي يمكن الاعتماد عليها في مجال العمل والحياة بشكل عام.

وتقدم مبادرة طور وغير مجموعة من الدورات التدريبية المجانية في عدد من المجالات المختلفة، منها الإداري والتكنولوجي وغيرها، وأبرز هذه التدريبات «إدارة الموارد البشرية، التحول الرقمي، السويق، المبيعات، البرمجة، التحول الرقمي، ريادة الأعمال الذكاء الاصطناعي والمهارات الحياتية».

تقدم الدورات التدريبية للمتقدمين من سن 16 إلى 40 عامًا، ويتم تنفيذها أوف لاين أو أونلاين من خلال تطبيق مايكروسوفت تييمز «Microsoft Teams»، وفي نهاية الدورة يحصل كل متدرب على شهادة من مايكروسوفت بإتمام الكورس.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تفاصيل الدورات التدريبية المجانية ومدة كل تدريب وطريقة التسجيل، التي جاءت على النحو التالي:

دورات تدريب مجانية

1- في مجال التسويق- مدة التدريب 15 ساعة

2- في مجال التسويق الإلكتروني- مدة التدريب 15 ساعة

3- في مجال المهارات الحياتية- مدة التدريب 45 ساعة

4- في مجال المبيعات- مدة التدريب 15 ساعة

5- في مجال الاكسيل المحاسبي- مدة التدريب 15 ساعة

6- في مجال التكنولوجيا- مدة التدريب 30 ساعة

7- في مجال الذكاء الاصطناعي AI- مدة التدريب 15 ساعة

8- في مجال العمل الحر- مدة التدريب 15 ساعة

9- في مجال ريادة الأعمال – مدة التدريب 15 ساعة

10- في مجال التحول الرقمي – مدة التدريب 15 ساعة

11- في مجال إدارة الموارد البشرية- مدة التدريب 30 ساعة

12- في مجال باور بوينت – مدة التدريب 15 ساعة

التقديم في تدريبات طور وغير

يمكن التقديم للاشتراك في تدريبات طور وغير المجانية للالتحاق بها من خلال تسجيل البيانات على الرابط الخاص بكل تدريب على الصفحة الرسمية للوزارة على «فيس بوك»، واستكمال البيانات المطلوبة، على أن يتم التواصل فيما بعد مع المتقدم وتحديد مواعيد الدورات.

يذكر أن مبادرة طور وغير للتدريب، هي مبادرة مجانية تقدمها الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بوزارة الشباب بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية، وتهدف إلى تنمية القدرات للشباب في مختلف الفئات العمرية في العديد من المجالات المختلفة تكنولوجيا وعمليا، وكذلك في المهارات الشخصية والوظيفية، كما تعمل على تأهيل الشباب لوظائف سوق العمل أو العمل الحر أو ريادة الأعمال.