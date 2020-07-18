جامعة بنها تتلقى دورات تدريبية مجانية من تحالف جامعات طريق الحرير

أعلن الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، تلقي الجامعة بصفتها عضو المكتب التنفيذي لاتحاد جامعات طريق الحرير، دعوة للاشتراك في الدورات التدريبية الصيفية الافتراضية المجانية لهيئة التدريس والطلاب بالجامعة.

وقال "السعيد"، إن ذلك يأتي فى إطار تقييد الحركة والانتقال بين الدول وبعضها نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن الدورات التدريبية تغطي العديد من المجالات منها الطاقة والطب والميكانيكا وعلم المواد والتصميم المعماري والمواد الكيميائية وغيرها.

وقال الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إن البرامج التدريبية تقام في الفترة من 20 إلى 31 يوليو الجاري وتستضيفها جامعة ميلانو باعتبارها رئيس الدورة الحالية للتحالف 2020 ومركز المعرفة الدولي للعلوم والهندسة والتكنولوجيا تحت رعاية اليونسكو.