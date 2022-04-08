بشرة خير.. إنترنت عبر الأقمار الصناعية من أمازون بسعر رخيص

تخطط شركة أمازون على مدى السنوات الخمس المقبلة، إطلاق ثلاثة صواريخ ثقيلة جديدة، تحمل آلاف الأقمار الصناعية في مدار أرضي منخفض كجزء من مشروع كويبر الأمازون، بهدف توفير الإنترنت واتصالات النطاق العريض باستخدام كوكبة من 3236 قمرا صناعيا.

وبحسب ما نشرته BBC، يقال إن شركة Starlink المنافس لديها أكثر من 2300 قمر صناعي في المدار بالفعل، حيث سيتم تصنيع الصواريخ بواسطة Arianespace وBlue Origin - التي أسسها مالك Amazon Jeff Bezos - و United Launch Alliance.

توفير إنترنت عالي السرعة

تقول أمازون إن مشروع Kuiper يهدف إلى توفير إنترنت عالي السرعة، وزمن انتقال منخفض للعملاء بما في ذلك المنازل والشركات والوكالات الحكومية وعمليات الإغاثة في حالات الكوارث ومشغلي الهواتف المحمولة والمنظمات الأخرى التي تعمل في أماكن لا يتوفر بها اتصال إنترنت موثوق به، حيث يكون السعر منافسا.

مثل Starlink من Elon Musk، سيتصل المستخدمون بالإنترنت عبر محطة تتواصل مع الأقمار الصناعية، وتقول أمازون إن تجربتها في الشحن وصنع منتجات مثل Echo و Kindle ستكون مفيدة في إنتاج وتوزيع هذه المنتجات.

قال ديف ليمب ، نائب الرئيس الأول لأجهزة وخدمات أمازون ، في بيان أعلن فيه عن الصفقة: «سيوفر Project Kuiper إنترنت سريعًا وبأسعار معقولة لعشرات الملايين من العملاء في المجتمعات غير المخدومة والمحرومة في جميع أنحاء العالم».

صواريخ جديدة من أمازون

وتخطط أمازون لإطلاق 83 عملية على مدى السنوات الخمس المقبلة ، قائلة إنها تشكل «أكبر عملية شراء تجارية لمركبات الإطلاق في التاريخ»، وتخطط الشركة لبعثتين نموذجيتين في وقت لاحق من هذا العام - لكن باستخدام صاروخ من صنع ABL Space Systems ، وليس الثلاث التي ستطلق الجزء الأكبر من الأقمار الصناعية.

يسعى ماسك لإطلاق 30 ألف قمر صناعي من ستارلينك إلى الفضاء

قررت شركة OneWeb الأخرى للإنترنت عبر الأقمار الصناعية ، المملوكة جزئيًا للحكومة البريطانية ، مؤخرًا استخدام صواريخ SpaceX Falcon 9 بعد أن فقدت الوصول إلى صواريخ سويوز الروسية الصنع التي كانت تستخدمها ، بعد غزو أوكرانيا.

إجمالاً ، يأمل ماسك في إطلاق ما يصل إلى 30 ألف قمر صناعي من ستارلينك إلى الفضاء، وتم بالفعل إثبات قيمة هذا النوع من الإنترنت عبر الأقمار الصناعية ذات المدار الأرضي المنخفض في أوكرانيا ، حيث قالت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، بالتعاون مع SpaceX ، إنها ساعدت في شحن ما مجموعه 5000 محطة من محطات Starlink إلى حكومة البلاد.